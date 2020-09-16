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«Крестный ход» за мир и спокойствие в Беларуси: 16 сентября в Минске сторонники Лукашенко собрались на митинг

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек
Источник:kp.by
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В Минске на площади Победы собрались люди с государственными и георгиевскими флагами.

В Минске на площади Победы собрались люди с государственными и георгиевскими флагами.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В руках митингующие несли государственные флаги Беларуси, СССР, флаги с изображением георгиевской ленты. У некоторых в руках православные иконы и цветы. Сами участники назвали свое шествие «крестным ходом» за мир и спокойствие в Беларуси.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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