«Крестный ход» за мир и спокойствие в Беларуси: 16 сентября в Минске сторонники Лукашенко собрались на митинг

В Минске на площади Победы собрались люди с государственными и георгиевскими флагами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В руках митингующие несли государственные флаги Беларуси, СССР, флаги с изображением георгиевской ленты. У некоторых в руках православные иконы и цветы. Сами участники назвали свое шествие «крестным ходом» за мир и спокойствие в Беларуси.

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, 16.09.2020 г. Митинг сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ