Игорь Шуневич стал генеральным директором минского «Динамо»

«Динамо» занимает место в зоне плей-офф. Фото: hcdinamo.by

Экс-глава МВД Игорь Шуневич, занимавший пост председателя наблюдательного совета клуба, перешел на должность генерального директора. Местами с ним поменялся Дмитрий Басков. Напомним, что намедни Басков возглавил Федерацию хоккея Беларуси.

Нового руководителя коллективу клуба представил председатель Центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, поскольку именно при нем была определена новая философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

- Безусловно, какие-то точечные усиления возможны, однако делаться они будут исключительно в интересах клуба и национальной сборной Беларуси, - сказал Шуневич. - Все мы пониманием, что одной из главных задач всего белорусского хоккея в предстоящем сезоне станет успешное проведение и выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира. Этой задаче сейчас посвятит себя и Дмитрий Басков. Со своей стороны могу заверить, что, как руководитель минского «Динамо», сделаю все возможное, чтобы эту задачу облегчить.

Что касается команды, то после провального прошлого сезона начало нынешнего обнадеживающее. В гостевых матчах обыграны «Спартак» (4:3) и «Витязь» (4:2). После 6 игр (4 победы) динамовцы набрали 8 очков и занимают 4-е место в Западной конференции. Впереди домашние матчи с «Локомотивом» (19 сентября) и «Сибирью» (21 сентября).

В «Динамо» полкоманды легионеров, и именно они задают тон. Лучший снайпер Брэндон Козун - 5 голов, лучшие бомбардиры Райан Спунер и Бреннан Минелл - по 7 очков.