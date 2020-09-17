Тренер брестского «Динамо» после вылета из Лиги чемпионов: «Погодные условия сыграли не в нашу сторону»

«Динамо» спеклось в Тель-Авиве. Фото: maccabi-tlv.co.il

Из-за пандемии квалификационные раунды еврокубков проводятся в один матч. «Динамо» благодаря двум домашним победам над «Астаной» (6:3) и «Сараево» (2:1) вышло в 3-й квалификационный раунд. Для попадания в группу надо было победить в Тель-Авиве «Маккаби» и еще пройти раунд плей-офф.

Но все закончилось в душном Тель-Авиве, где стоит жара свыше 30 градусов. «Маккаби» выиграл благодаря спорному пенальти. Во время толкотни в штрафной Сергей Кисляк, по мнению судьи, нарушил правила, и на 50-й минуте Битон поставил победную точку - 1:0.

К сожалению, динамовцы мало созидали и за весь матч только один раз пробили в створ ворот. «Маккаби» создал больше голевых моментов и выиграл заслуженно. Так что претензии брестчане должны предъявлять больше не судье, а себе.

- Тяжело дышалось, погодные условия сыграли не в нашу сторону, - сказал после матча главный тренер «Динамо» Сергей Ковальчук. - Просто обидно, скажу честно, проигрывать из-за такого пенальти. В штрафной таких моментов достаточно много, они происходят в каждой игре. Лучше бы нам забили в тех моментах, которые возникли после счета 1:0, когда мы раскрылись. Не было бы так обидно. Но, к сожалению, проиграли. Сейчас будем узнавать соперника по плей-офф Лиги Европы.

У «Динамо» есть еще шанс попасть в групповой раунд Лиги Европы. Для этого надо пройти соперника по раунду плей-офф. Жеребьевка состоялась вчера.