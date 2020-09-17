Испытывать российскую вакцину от коронавируса в Беларуси будут 100 добровольцев

Испытывать на себе российскую вакцину от коронавируса в Беларуси будут 100 добровольцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 сентября в официальном телеграм-канале Минздрава сообщили: «в исследовании российской вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» с белорусской стороны планируют включить около 100 участников».

Неужели испытания начнутся так быстро и уже в сезоне осень-зима - 2020 от коронавируса начнем прививаться, как от сезонного гриппа?

Звоним с этим вопросом в Минздрав.

- Испытание вакцины - не такой быстрый процесс, как хотелось бы, - комментируют нам ведомстве. - Пока что Минздрав Беларуси получил только пакет документов для проведения клинических испытаний вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Ведущие специалисты Минздрава проводят экспертизу документов. В состав экспертной группы входят специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней. Перед экспертами стоит задача оценить возможность получения в ходе клинических испытаний достоверных данных об эффективности и безопасности вакцины, определиться с этическими моментами испытаний, а также с вопросами защиты прав и безопасности его участников.

Набор добровльцев для испытаний новой вакцины пока что не начался. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А когда начнутся испытания над людьми? Кто и на каких условиях может стать испытуемым?

- Пока специалисты только приступили к изучению документации. Это займет какое-то время. Позже к нам привезут вакцину. Пока что ее нет даже в стране. И только после этого начнутся испытания вакцины с участием людей.

- Сколько смельчаков Минздраву для этого понадобится.

- Решено, что это будет 100 человек. Испытание станет частью крупномасштабного исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак», которое проводят в России, - прокомментировали «Комсомолке» в Минздраве.

Уже сегодня в интернете есть информация о том, что всех желающих принять участие в вакцинации просят оставлять заявки на сайтах учреждений здравоохранения, которые были выбраны как исследовательские центры. В Минске это 1-я, 4-я, 5-я, 14-я, 19-я и 28-я районные поликлиники. Также в исследование включены Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница и Витебская областная клиническая больница.

Мы дозвонились в Центральную районную поликлинику Минска №1. Там о наборе испытуемых слышали, и, по словам специалистов, готовы начать запись желающих:

- Но пока что делать этого не можем. Официального приказа о наборе испытуемых еще не было и критериев по их отбору нам пока не сообщали.

СПРАВКА «КП»

Вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Есть данные, что препарат уже подтвердил свою высокую эффективность. Беларусь станет одной из первых стран, в которую будет направлена новая российская вакцина.

А пока испытания новой вакцины официально не закончены, белорусские медики предостерегают: с пандемией коронавируса мы еще не справились. Поэтому нынешней осенью все мы подвержены риску подцепить сразу и грипп, и коронавирус. А это чревато серьезными последствиями для здоровья. В связи с этим нынешней осенью Минздрав особенно рекомендует сделать прививку от гриппа.