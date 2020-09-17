Здесь обязательно стоит побывать: В Минске открылась большая попугайня

В Минске открылась большая попугайня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У станции метро «Малиновка» открылась первая в Минске попугайня - место, где можно посмотреть и покормить более трехсот птиц, а при желании даже купить себе нового питомца. Мы сходили на разведку и получили заряд эндорфинов.

У станции метро Малиновка открылась первая в Минске попугайня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Людям даже в такой ситуации нужно иногда развеяться»

Долго искать птичник не пришлось - щебетание слышно издалека. Никаких клеток и окон внутри нет - только три просторные комнаты, канаты, скворечники и стаи птиц, шуршащие прямо над головами посетителей. Все внимание сразу приковывают к себе два больших попугая ара, царственными жестами отгоняющие от себя мелочь вроде волнистых сородичей.

Здесь можно посмотреть и покормить более трехсот птиц, Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Днем здесь постоянное чириканье. А вот когда приходим утром, у них выключен свет и стоит полнейшая тишина. Только включаешь свет и начинаешь говорить - они начинают летать и чирикать, требуя еду, - улыбается Марта.

Для Марты с мужем это не первый подобный бизнес, в родном Гродно у них уже есть попугайня и контактный зоопарк.

При желании можно купить себе нового питомца. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы уже три года занимаемся животными и птицами в Гродно. Иногда сталкиваемся с противниками контактных зоопарков, ведь многие люди стригут всех под одну гребенку: если кто-то плохо заботился о животных, значит, все такие. Но это не так. И если контактные зоопарки уже отжили свое, то попугаев у нас не было. Нам часто звонили и писали минчане, которые говорили: «Жаль, что в Минске такого нет. Перебирайтесь к нам!» В итоге общими усилиями нашли знакомого, вместе с которым открыли такое дело в Минске.

Птичник искать не пришлось – щебетание слышно издалека. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ради новой попугайни девушка вместе с мужем и 8-месячной дочкой перебралась жить из родного Гродно в Минск.

На открытие пришло меньше человек, чем ожидалось, но владельцы попугайни не расстроились.

Идеально место для того, чтобы белорусы смогли немного расслабиться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Постепенно становится людей больше - сарафанное радио работает. Посетители у нас самые разные - мамы с детками, парочки, целые семьи с бабушками. Я сама часто нахожусь в попугайне с дочкой, она птиц не боится - они к ней даже на голову садятся. Главное, смотреть, чтобы она их не облизала, - смеется Марта.

Первое знакомство с птицами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Процесс покупки и перевозки птиц - дело хлопотное.

- Мы покупали птиц у питомников и заводчиков в Беларуси. Например, попугай ара за границей стоит в разы дешевле, чем у нас, но на них должен быть целый пакет документов, поэтому покупали его здесь, по правилам. Да и границы пока закрыты. Птиц мы заказывали, потом ждали, пока птенцы вылупятся и вылетят из гнезда. Многих мы еще ждем, они будут к нам постепенно переезжать. Ведь у нас каждый день покупают птиц.

Все внимание сразу приковывают к себе два больших попугая ара. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Пол у ара можно выяснить только с помощью теста ДНК»

Попугаи чирикают, летают стаями и облепливают всю руку, если в ней есть корм. Яркие ара как раз были в настроении и даже сели на руку мужчине с сыном. Консультант говорит, что один из них садится на руки только к мужчинам, так что, похоже, это девочка. Но выяснить пол некоторых птиц - задача со звездочкой.

Попугаи чирикают и летают стаями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Нам сказали, что это либо два брата, либо брат с сестрой, - объясняет Марта. - Пол у ара можно выяснить только с помощью теста ДНК, мы планируем сделать его чуть позже - самим интересно. Но так не у всех птиц - у мужских особей есть черный ободок на шее, у девочек его нет, другие отличаются яркостью окраски, формой головы, размером. Все зависит от породы.

Яркие ара облепливают руку, если в ней есть корм. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Двум попугаям ара в питомнике всего по 4 месяца, а живут они до 80 - 100 лет. Начинают разговаривать они примерно с четырех лет, а пока просто смотрят за происходящим. Но в питомнике это будет сложно сделать - у птиц хватает общения с сородичами, поэтому за людьми повторять нет смысла.

- Здесь около трехсот особей, они еще будут пополняться, сейчас у нас шесть видов попугаев, через неделю будет вдвое больше, - рассказывает владелица попугайни Марта Коробкова.

Некоторых птиц, например, неразлучников, продают только по парам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Волнистый попугайчик стоит 59 рублей, кореллы или какарики - 140, розеллы - 200 рублей. Некоторых птиц, например неразлучников, продают только парами. Найти их несложно - они всегда летают и сидят на канатах парой.

Перед тем, как продать птицу, людям рассказывают об особенностях ухода за ними. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У нас недавно купили парочку неразлучников. Мы ответственно подошли к заданию - дождались закрытия попугайни, потом выслеживали всем коллективом пару, словили и аккуратно посадили их в клетку, а на следующий день передали покупателю. Некоторые хотят какой-то определенный вид попугая - мы помогаем найти и заказать эту птичку.

В отличие от контактного зоопарка, птиц можно потрогать и покормить только при их согласии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед тем как продать птицу, людям рассказывают об особенностях ухода за ней.

- Ара мы не планируем продавать, это наши звезды. У нас в Гродно были какаду, многие хотели их купить, но быстро стало понятно, что люди совершенно не понимают особенности ухода за такими птицами. Когда-то такой же пик интереса был на енотов, люди брали их домой, не понимая, что енот может там натворить. А ведь этим животным нужно уделять столько же времени, сколько и ребенку.

Попугайня работает ежедневно с 10.00 до 21.00. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В отличие от контактного зоопарка, птиц можно потрогать и покормить только при их согласии, поэтому стресс для них минимален, говорят создатели.

- Мы не можем заставить птиц прилететь к вам на плечо, на руку или поесть. Они едят только тогда, когда хотят, а если хотят поспать - просто улетят на дальнюю ветку и будут там спать.

Попугаи помогают людям иногда развеяться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ПОДРОБНОСТИ

Попугайня находится на ул. Есенина, 6 (метро «Малиновка»), работает ежедневно с 10.00 до 21.00.

Без возрастных ограничений. Вход для взрослых и детей старше 8 лет - 16 рублей, для детей от 3 до 8 лет - 12 рублей, для детей младше 3 лет, людей с инвалидностью, ветеранов ВОВ и именинников - бесплатно.