«Рискуете разрушить свою репутацию одним выступлением». Белорусы отговаривают Николая Баскова от концерта

Николай Басков не раз признавался в любви белорусской публике. Но услышит ли он ее мнение на этот раз? Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четверг «Белорусский союз женщин» решил организовать в Минск-Арене большой провластный концерте. Рекламы мероприятия не было. Судя по всему, подвозить зрителей будут из разных регионов Беларуси на автобусах. Среди артистов, которые дали согласие участвовать в концерте, Руслан Алехно, Александр Солодуха и Николай Басков, а также Юлия Быкова, Виктория Алешко, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Алена Ланская, сестры Груздевы.

Сестры Груздевы. Кадр видео

Как только стало известно о концерте, в инстаграме Николая Баскова появилось множество сообщений от белорусов с просьбой не участвовать в мероприятии.

«Николай, пожалуйста, последуйте благоразумному примеру многих ваших коллег и не вступайте на политически-мотивированных мероприятиях в Беларуси. Вы популярны у нас в стране, но рискуете разрушить свою репутацию одним выступлением…», - сообщения такого содержания пишут Баскову фолловеры.

Алена Ланская постоянно участвует в пропрезидентских мероприятиях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анатолий Ярмоленко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока Николай Басков не отреагировал на эту волну обращений.

Напомним, подобная ситуация была накануне президентских выборов, когда планировалась целая серия концертов по всей стране с приглашением российских и западных звезд. Но множество белорусов написали артистам и попросили не быть политически ангажированными и не участвовать в концертах. Просьбы были услышаны – многие артисты написали в соцсетях, что приняли решение не участвовать в концертах. Среди тех, кто отказался - рэппер Tyga, Леонид Агутин, Григорий Лепс, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханзо, Юлиана Караулова и певец Мевл и многие другие. Были и такие, кто вовсе не знал, что у них выступление в Беларуси. В итоге организаторы концертов были вынуждены их отменить по всей стране.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Народ, всё, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет»: Леонид Агутин, Григорий Лепс, Тина Кароль, Стас Пьеха и другие артисты не выступят в Беларуси 8 августа