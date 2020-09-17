В Беларуси могут внепланово вырасти цены на бензин, алкоголь и сигареты?

Рост акцизов неминуемо приведет к росту цен для конечных потребителей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство финансов обнародовало проект закона об изменении Налогового кодекса. Он опубликован на сайте ведомства. В приложениях к нему указаны ставки акцизов, в том числе на бензин, дизельное топливо, сигареты и алкоголь. Акциз - это налог, который государство устанавливает на производство товаров массового потребления, производитель включает его в цену товаров (или в тариф на услугу), то есть фактически акцизы уплачиваем мы с вами. Если закон примут, то ставки акцизов увеличатся - на некоторые позиции сразу на 50%.

БОЛЬШЕ ДРУГИХ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ СИГАРЕТЫ

Все сигареты, которые продаются в Беларуси, разделены по трем ценовым категориям, по каждой из которых определена конкретная ставка акциза.

По действующим сегодня нормативам, для сигарет первой ценовой категории акциз составляет 24,9 рубля (ставки устанавливаются в расчете на 1000 сигарет), для второй - 62,77, для третьей - 71,97.

Если в Налоговый кодекс внесут предложенные изменения, то акцизы для всех категорий сигарет увеличатся на одинаковую сумму - на 6 рублей 23 копейки. Но если акцизы на сигареты второй и третьей категорий подорожают в процентном отношении на 9,9% и 8,7% соответственно, то по первой - больше чем на 25%. Выходит, больше других могут подорожать именно самые дешевые марки сигарет.

ПОДРАСТУТ В ЦЕНЕ ШАМПАНСКОЕ И БЕНЗИН

Акциз на плодовые крепленые марочные вина (улучшенного качества и специальной технологии) предлагается повысить на 4,8% к действующим ставкам, натуральные вина (в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие) - на 4,2%, на более крепкий алкоголь, с долей этилового спирта 7% и более, акциз предлагается поднять на 4,8%.

Рассчитать, как могут измениться вслед за этим цены на бутылку вина или шампанского, затруднительно: в концерне «Белгоспищепром» информацию о том, какая доля в цене приходится на акцизы, предоставить не смогли, сославшись на коммерческую тайну.

А вот рост цен на топливо примерно подсчитать можно. Акцизы на автомобильный бензин планируется поднять на 46 рублей, а на дизельное топливо - на 52 рубля. На вопрос о том, какова на сегодняшний день доля акциза в цене топлива, в «Белнефтехиме» затруднились ответить. В 2016 году пресс-служба концерна заявляла о том, что «доля акцизов в цене автомобильного топлива достигает до 21%», а в прошлом году заместитель директора Мозырского НПЗ Сергей Крот очертил другие лимиты:

- В действующих ценах доля акциза - 8 - 13%, остальное приходится на затраты по производству, в том числе на приобретение нефти, а также на расходы, связанные с реализацией топлива.

Если ориентироваться на долю акциза в 13%, то в перспективе литр 92-го бензина может подорожать с 1,68 до 1,92 рубля, 98-го - с 1,98 рубля до 2,26. И это только за счет роста акцизов, без учета возможного роста цен на нефть.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ?

Предложения Минфина предполагают рост некоторых налогов. Так, с 290 рублей до 304 может увеличиться единый налог с индивидуальных предпринимателей. На 1,6 рубля за комнату (до 34,1 рубля) может вырасти подоходный налог, который уплачивают те, кто сдает квартиры.

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