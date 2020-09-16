Инсценировали ДТП и получали компенсации: завершено расследование дела о мошенничестве в сфере автострахования

Фото: БелТА

Мошенники из России орудовали в Минске по ночам в период с 2016 по 2018 год. Для инсценировки ДТП они заранее подыскивали белорусов, владеющих автомобилями с заключенным договором обязательного страхования.

За оказанную помощь платили вознаграждение - до 500 евро. Затем россияне приезжали в Беларусь на дорогих машинах, как правило, битых. Чтобы инсценировать страховой случай, они сталкивали авто так, чтобы водитель поврежденной машины с российскими номерами оказывался потерпевшим, а авто с белорусскими номерами - виновником.

После «аварии» фигуранты обращались в страховые компании и, предоставляя ложные сведения, получали денежные компенсации. Они всегда перечислялись на счет российского банка.

По данным СК, всего выявлено 8 эпизодов преступной деятельности. Кроме того, мошенники на этих же машинах инсценировали ДТП и в России. Ущерб страховым компаниям составил 94 тыс. рублей. Фигуранты возместили более 80 тыс. рублей, на их имущество наложен арест, сообщает БелТА.

Следствие квалифицировало действия обвиняемых по различным частям ст. 209 УК (мошенничество). К 8 белорусам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. К одному россиянину - залог, еще пять россиян и один белорус объявлены в межгосударственный розыск. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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