Как правильно собирать грибы: срывать или срезать? Посмотрите, что говорит специалист

Грибов в лесу сейчас много. Фото: Леонид СМИРНОВ.

Грибной сезон в разгаре: ленты соцсетей пестрят фотографиями пузатых боровиков. В этом году люди не только хвастаются своими трофеями, но и отмечают, что поход за грибами - это хороший способ снять стресс, что нужно сейчас многим белорусам. Ждать ли рекордного урожая, мы спросили у специалиста.

- Особенность этого сезона в том, что грибов в лесах сейчас действительно много, но их разнообразие меньше, чем обычно, - рассказала заведующая лабораторией микологии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Татьяна Гарьевна Шабашова. - Причиной этому стали погодные условия. Из-за того что весна и начало лета в этом году были достаточно сухими, сроки плодоношения многих видов грибов, растущих летом - сыроежек, моховиков, боровиков, подосиновиков, - сместились на конец августа - начало сентября. Сейчас как раз массово появляются те грибы, которые мы обычно собираем во второй половине лета.

- Какие грибы в этом году пропали?

- Речь идет о несъедобных грибах - например, нескольких видах мухоморов.

- Появились ли в последнее время новые виды грибов?

- В Брестской области недавно был найден боровик золотистый, который раньше в Беларуси не был замечен. Он отличается от обычного боровика только цветом - у него окраска более желтая. Считается, что он может вытеснить обычный боровик. Есть гриб спарассис курчавый, или грибная капуста, который внесен в Красную книгу, - в последнее время он стал встречаться довольно часто. Он растет большим красивым плотным кустом и заметен издалека. Кстати, если вы найдете какой-то необычный гриб, то можете привезти к нам в лабораторию микологии Института экспериментальной ботаники, и мы поможем определить его вид.

- В какую погоду можно собрать больше всего грибов?

- Если будет держаться температура +16…+18 градусов с дождями, можно будет собирать летние грибы. Когда похолодает, пойдут осенние рядовки, опята. Многие грибы можно собирать при температуре 10 - 15 градусов.

- Можно ли срывать грибы, а не срезать ножом?

- Можно, главное - делать это аккуратно, чтобы не повредить грибницу. Сильно не дергайте и не топчитесь по грибнице. Когда сорвете или срежете гриб, посмотрите, не червивый ли он. Если он червивый, то переверните его шляпкой вниз и положите на землю - пусть споры созревают, потом они прорастут, и на этом месте вырастут новые грибы.

- Если принести их на дачу, они будут расти?

- Вряд ли, потому что грибам нужны такие же условия, какие были в лесу. Если вы сорвали гриб под сосной и положите его на даче под березу или яблоню, то урожая не дождетесь.

- Как найти самые грибные места?

- Если в лесу вы видите много травянистых растений, там хороших грибов не будет. Многое зависит от возраста леса - например, в молодом лесу можно найти маслята, рыжики, но других грибов там не будет. В лесах, где березы чередуются с соснами, могут встречаться подосиновики и подберезовики. Наиболее продуктивным считается лес, которому около 60 лет, - именно там обычно самые грибные места. Если вы пришли на то место, где всегда собирали грибы, и ничего не нашли, попробуйте вернуться туда через несколько лет - они могут снова появиться. Главное - не собирайте грибы возле железных и автомобильных дорог и в черте города - они могут впитывать вредные вещества. И соблюдайте правило: не знаешь гриб - не бери.

БУДЬ В КУРСЕ!

Возьмите в лес свисток

Каждый год в лесах пропадают люди, которые пошли за грибами и заблудились. Чтобы с вами этого не произошло, подготовьтесь к походу в лес:

- Наденьте яркую одежду - в ней вы будете заметнее для тех, кто будет вас искать.

- Возьмите с собой заряженный мобильный телефон. Берегите заряд - отключите интернет, уменьшите яркость экрана. Еще лучше, если у вас с собой будет портативное зарядное. В случае ЧП звоните по номеру 101 или 7733.

- Возьмите дождевик - он сохранит одежду сухой.

- Возьмите свисток - он поможет быстрее вас найти.

- Возьмите компас, если умеете им пользоваться.

- Не забудьте про спички - костер поможет согреться и обозначить себя для тех, кто будет вас искать.

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