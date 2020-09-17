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«Моей задачей было только снять деньги с карты». 8 банков страны пострадали от кибермошенников на 830 тысяч долларов

Троих обвиняемых судят в Минске - всего в этом преступлении подозревали девять человек
Алеся ДОБЫШАлеся ДОБЫШ
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Давать показания обвиняемые пока отказываются

Давать показания обвиняемые пока отказываются

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В марте прошлого года в милицию обратились представители нескольких крупных банков страны: они подозревали, что с использованием банковских карточек, выданных на имя белорусов, совершено преступление. Об этом в июле на брифинге сообщал СК.

На белорусские карточки от магазинов США поступили запросы о возврате оплаты покупок. Банки предоставили им эту возможность за счет собственных средств.

дело слушают в суде Фрузенского района

дело слушают в суде Фрузенского района

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как только деньги на картах стали доступны, их сразу обналичили в банкоматах в Беларуси, России, Латвии, Литвы. В сообщениях от банков было сказано, что им причинен ущерб на сумму больше 830 тысяч долларов. Эти операции сотрудники банка и процессингового центра признали мошенническими.

В хищениях подозревали девятерых белорусов. Шесть из них были под стражей. По версии следствия, обвиняемые с помощью вирусной программы получили доступ к электронным терминалам некоторых магазинов в США. А потом нашли людей, которые согласились на то, что на их карточки переведут деньги.

Официально сообщалось, что всего для этих целей использовалось больше 100 карточек. От действий обвиняемых пострадали 8 банков страны, ущерб которым составил от 90 до 320 тысяч долларов, а в сумме более 830 тысяч долларов.

«Все, что там написано, ничем не подкрепляется, вину не признаю»

16 сентября в суде начали слушать это дело. В стеклянном боксе обвиняемых - три человека: Дмитрий Ананий, Игорь Бурак, Николай Константинов.

У Игоря Бурака и Дмитрия Анания - среднее специальное образование. Николай Константинов окончил пять классов средней школы. У всех есть несколько судимостей.

Константинова обвиняют в покушении на преступление - хищение путем использования компьютерной техники. Бурака и Анания обвиняют в хищении в особо крупном размере. Игоря Бурака также обвиняют в разработке или использовании вредоносных программ.

Свою вину в хищении мужчины не признают

Свою вину в хищении мужчины не признают

Фото: Павел МАРТИНЧИК

По версии обвинения, обвиняемые похитили или пытались похитить около 100 тысяч рублей - такие суммы вменяются Дмитрию Ананию и Игорю Бураку. В обвинении, которое гособвинитель зачитывала несколько часов, сказано, что они снимали с карточек деньги и должны были распределить между другими людьми, с которыми была такая договоренность. Кто занимался переводом денег на карты и как это стало возможно, в суде не прозвучало. Роль обвиняемых заключалась в том, чтобы найти людей, которые согласны были передать реквизиты карточек. А потом снять деньги и передать их другому человеку.

- Одни цифры, одни непонятные слова. Я к этому сочинению отношусь как к художественной литературе. Все, что там написано, ничем не подкрепляется. Мне просто слезно жалко прокурора, что читает тут три часа эту литературу. Вину не признаю, - выразил свое отношение к обвинению Дмитрий Ананий.

Дмитрий говорит, что об источнике денег ничего не знал

Дмитрий говорит, что об источнике денег ничего не знал

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Николай Константинов свою вину тоже не признал.

- Может, я частично и касаюсь этого дела, но не так, как там все представлено.

На следующий день, 17 сентября, обвиняемые должны были дать в суде показания. Но пока они от этого отказались - прокурор зачитала показания, которые они давали во время следствия. Дмитрий Ананий менял их несколько раз, отказываясь от предыдущих слов. Сначала он говорил следователю, что потерял карточку, а потом от работников банка узнал, что на ней образовалась внушительная задолженность в 70 тысяч рублей. Через несколько месяцев он рассказывал уже другое: якобы в феврале 2020 года ему позвонил знакомый, Игорь Бурак, и попросил дать ему реквизиты карты, чтобы тот смог перечислить на них деньги.

Николай Константинов во время предварительного следствия говорил, что только проверял баланс карты, денег не снимал

Николай Константинов во время предварительного следствия говорил, что только проверял баланс карты, денег не снимал

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Своей картой Игорь воспользоваться не мог, потому что был превышен лимит снятия денег, - сказано в показаниях.

«Моим вознаграждением были 5800 рублей»

Дмитрий написал своей знакомой, спросил, есть ли у нее карточка Visa, сказал, что ничего страшного не случится, максимум - появится небольшая задолженность за снятие денег. Бурак пообещал за эту услугу от 100 до 500 долларов.

В результате Дмитрий отправил Игорю в мессенджере Телеграм реквизиты нескольких карточек, в том числе своей. На них стали приходить деньги: сначала 200 рублей, потом по 3 тысячи долларов. Следователю Дмитрий рассказывал, что эти деньги нужно было снять и передать Игорю.

- Последняя сумма, которую перечислили на карточку - 5800 рублей, - была моим вознаграждением.

Дмитрий говорит, что об источнике происхождения этих денег он ничего не знал. Был уверен, что его знакомый зарабатывает на биткоинах и выводит так деньги, чтобы уйти от налогов. Часть полученных денег Дмитрий потратил на покупку БМВ, но машину пришлось продать через две недели - ее нужно было часто ремонтировать.

Под стражей обвиняемые находятся больше года

Под стражей обвиняемые находятся больше года

Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще через некоторое время Дмитрию позвонили из банка и сообщили, что на его карточке задолженность - около 70 тысяч рублей.

- Бурак сказал, что задолженность - это какая-то ошибка. Сказал, что погасит ее из своих денег. Он пообещал, что до уголовного дела не дойдет.

В показаниях Николая Константинова сказано, что он познакомился с Бураком три года назад в России. А в марте Игорь попросил Николая найти людей, которые могут предоставить данные своих карточек.

- Я не согласился, это мне показалось стремной темой, - зачитывает прокурор, присутствующие в зале и обвиняемые улыбаются формулировкам.

Николай Константинов понял, что с картами будут проводиться какие-то незаконные операции, смысл которых он не понимал. Его задачей было проверить баланс карточек - деньги туда не поступали, он ничего не снимал. Так, однажды он по просьбе Игоря Бурака подвозил из России в Беларусь его знакомого, который представился Андреем. Во время одной из остановок Андрей пожаловался, что у него затекли ноги, и попросил Николая проверить баланс карты - тот согласился. Позже он узнал, что Андрей, скорее всего, не настоящее имя, потому что Игорь в личной переписке называл своего знакомого Колей.

Игорь Бурак в показаниях был немногословен. Он рассказывал следователю, что последние два года работает в России. С ним в Телеграме связался человек, который предложил заработать, объяснил, как работает схема: от американской компании банку придет уведомление, что на карту будут зачислены деньги, возврат за покупку. После того как деньги будут сняты, банк выставит претензию, а потом снимет ее. С этих слов Игорь Бурак понял, что ущерб будет причиняться американским банкам. При этом он говорит, что умысла похищать деньги у него не было. Когда в банке он узнал, что операция была незаконной, пытался сам погасить задолженность и продал для этого машину.

Суд по делу продолжается.

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