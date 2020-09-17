«Моей задачей было только снять деньги с карты». 8 банков страны пострадали от кибермошенников на 830 тысяч долларов

Давать показания обвиняемые пока отказываются Фото: Павел МАРТИНЧИК

В марте прошлого года в милицию обратились представители нескольких крупных банков страны: они подозревали, что с использованием банковских карточек, выданных на имя белорусов, совершено преступление. Об этом в июле на брифинге сообщал СК.

На белорусские карточки от магазинов США поступили запросы о возврате оплаты покупок. Банки предоставили им эту возможность за счет собственных средств.

дело слушают в суде Фрузенского района Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как только деньги на картах стали доступны, их сразу обналичили в банкоматах в Беларуси, России, Латвии, Литвы. В сообщениях от банков было сказано, что им причинен ущерб на сумму больше 830 тысяч долларов. Эти операции сотрудники банка и процессингового центра признали мошенническими.

В хищениях подозревали девятерых белорусов. Шесть из них были под стражей. По версии следствия, обвиняемые с помощью вирусной программы получили доступ к электронным терминалам некоторых магазинов в США. А потом нашли людей, которые согласились на то, что на их карточки переведут деньги.

Официально сообщалось, что всего для этих целей использовалось больше 100 карточек. От действий обвиняемых пострадали 8 банков страны, ущерб которым составил от 90 до 320 тысяч долларов, а в сумме более 830 тысяч долларов.

«Все, что там написано, ничем не подкрепляется, вину не признаю»

16 сентября в суде начали слушать это дело. В стеклянном боксе обвиняемых - три человека: Дмитрий Ананий, Игорь Бурак, Николай Константинов.

У Игоря Бурака и Дмитрия Анания - среднее специальное образование. Николай Константинов окончил пять классов средней школы. У всех есть несколько судимостей.

Константинова обвиняют в покушении на преступление - хищение путем использования компьютерной техники. Бурака и Анания обвиняют в хищении в особо крупном размере. Игоря Бурака также обвиняют в разработке или использовании вредоносных программ.

Свою вину в хищении мужчины не признают Фото: Павел МАРТИНЧИК

По версии обвинения, обвиняемые похитили или пытались похитить около 100 тысяч рублей - такие суммы вменяются Дмитрию Ананию и Игорю Бураку. В обвинении, которое гособвинитель зачитывала несколько часов, сказано, что они снимали с карточек деньги и должны были распределить между другими людьми, с которыми была такая договоренность. Кто занимался переводом денег на карты и как это стало возможно, в суде не прозвучало. Роль обвиняемых заключалась в том, чтобы найти людей, которые согласны были передать реквизиты карточек. А потом снять деньги и передать их другому человеку.

- Одни цифры, одни непонятные слова. Я к этому сочинению отношусь как к художественной литературе. Все, что там написано, ничем не подкрепляется. Мне просто слезно жалко прокурора, что читает тут три часа эту литературу. Вину не признаю, - выразил свое отношение к обвинению Дмитрий Ананий.

Дмитрий говорит, что об источнике денег ничего не знал Фото: Павел МАРТИНЧИК

Николай Константинов свою вину тоже не признал.

- Может, я частично и касаюсь этого дела, но не так, как там все представлено.

На следующий день, 17 сентября, обвиняемые должны были дать в суде показания. Но пока они от этого отказались - прокурор зачитала показания, которые они давали во время следствия. Дмитрий Ананий менял их несколько раз, отказываясь от предыдущих слов. Сначала он говорил следователю, что потерял карточку, а потом от работников банка узнал, что на ней образовалась внушительная задолженность в 70 тысяч рублей. Через несколько месяцев он рассказывал уже другое: якобы в феврале 2020 года ему позвонил знакомый, Игорь Бурак, и попросил дать ему реквизиты карты, чтобы тот смог перечислить на них деньги.

Николай Константинов во время предварительного следствия говорил, что только проверял баланс карты, денег не снимал Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Своей картой Игорь воспользоваться не мог, потому что был превышен лимит снятия денег, - сказано в показаниях.

«Моим вознаграждением были 5800 рублей»

Дмитрий написал своей знакомой, спросил, есть ли у нее карточка Visa, сказал, что ничего страшного не случится, максимум - появится небольшая задолженность за снятие денег. Бурак пообещал за эту услугу от 100 до 500 долларов.

В результате Дмитрий отправил Игорю в мессенджере Телеграм реквизиты нескольких карточек, в том числе своей. На них стали приходить деньги: сначала 200 рублей, потом по 3 тысячи долларов. Следователю Дмитрий рассказывал, что эти деньги нужно было снять и передать Игорю.

- Последняя сумма, которую перечислили на карточку - 5800 рублей, - была моим вознаграждением.

Дмитрий говорит, что об источнике происхождения этих денег он ничего не знал. Был уверен, что его знакомый зарабатывает на биткоинах и выводит так деньги, чтобы уйти от налогов. Часть полученных денег Дмитрий потратил на покупку БМВ, но машину пришлось продать через две недели - ее нужно было часто ремонтировать.

Под стражей обвиняемые находятся больше года Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще через некоторое время Дмитрию позвонили из банка и сообщили, что на его карточке задолженность - около 70 тысяч рублей.

- Бурак сказал, что задолженность - это какая-то ошибка. Сказал, что погасит ее из своих денег. Он пообещал, что до уголовного дела не дойдет.

В показаниях Николая Константинова сказано, что он познакомился с Бураком три года назад в России. А в марте Игорь попросил Николая найти людей, которые могут предоставить данные своих карточек.

- Я не согласился, это мне показалось стремной темой, - зачитывает прокурор, присутствующие в зале и обвиняемые улыбаются формулировкам.

Николай Константинов понял, что с картами будут проводиться какие-то незаконные операции, смысл которых он не понимал. Его задачей было проверить баланс карточек - деньги туда не поступали, он ничего не снимал. Так, однажды он по просьбе Игоря Бурака подвозил из России в Беларусь его знакомого, который представился Андреем. Во время одной из остановок Андрей пожаловался, что у него затекли ноги, и попросил Николая проверить баланс карты - тот согласился. Позже он узнал, что Андрей, скорее всего, не настоящее имя, потому что Игорь в личной переписке называл своего знакомого Колей.

Игорь Бурак в показаниях был немногословен. Он рассказывал следователю, что последние два года работает в России. С ним в Телеграме связался человек, который предложил заработать, объяснил, как работает схема: от американской компании банку придет уведомление, что на карту будут зачислены деньги, возврат за покупку. После того как деньги будут сняты, банк выставит претензию, а потом снимет ее. С этих слов Игорь Бурак понял, что ущерб будет причиняться американским банкам. При этом он говорит, что умысла похищать деньги у него не было. Когда в банке он узнал, что операция была незаконной, пытался сам погасить задолженность и продал для этого машину.

Суд по делу продолжается.