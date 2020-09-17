«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей»: Лукашенко уволил посла Беларуси в Латвии

Александр Лукашенко. Фото: БелТА

16 сентября Александр Лукашенко подписал указ, которым лишил Павла Латушко и Игоря Лещеню дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Как сообщает пресс-служба президента, решение принято «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу». А чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Латвии Василия Марковича президент уволил «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Напомним, Павел Латушко был послом в Польше, во Франции и в Испании и Португалии по совместительству. С 2009 по 2012 год он возглавлял Министерство культуры, а год назад стал директором Купаловского театра. Когда начались протесты в Беларуси, Павел Латушко осудил действия силовиков и призвал дать им правовую оценку. После увольнения с поста директора театра он вошел в Координационный совет. Тогда Александр Лукашенко заявил, что Латушко «перешел красную линию» и должен «ответить по закону».

Игорь Лещеня на дипломатической службе с 1991 года. Он занимал должность посла в Египте, Израиле и Словакии. В августе 2020-го он записал видеообращение, в котором осудил насилие силовиков и выразил поддержку протестующим. После этого он подал в отставку, а 24 августа Лещеню освободили от должности согласно указу президента.

В августе посла Беларуси Василия Марковича вызвали в МИД Латвии, чтобы вручить ноту протеста в связи с задержанием двух граждан этой страны и «представить позицию по действиям Беларуси». Позже стало известно, что визит Лукашенко в Ригу, который был запланирован еще весной, снят с повестки дня. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пояснил, что поездка невозможна «ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов».

СПРАВКА «КП»

Согласно указу президента «О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь» №276, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присваивает глава государства. Статус сохраняется пожизненно. Лишение или понижение ранга на одну ступень возможно в случае «неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей».

Также дипработник лишается дипломатического ранга, если служба прекращается по основаниям:

- прекращение гражданства Беларуси вследствие выхода из гражданства или его утраты;

- грубое нарушение служебных обязанностей, совершение проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе;

- отказ без уважительных причин дипломатического работника МИДа от двух предложений о назначении на дипломатическую должность в дипломатическое представительство или консульское учреждение.

Дипломатический работник может восстановиться в прежнем ранге. Но только после прохождения аттестации и не ранее чем через 6 месяцев со дня принятия решения (если не предусмотрено иное).

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