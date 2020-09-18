Адвокат Колесниковой: «До Марии не приходят письма поддержки»

Мария Колесникова сейчас находится в СИЗО в Жодино. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ, совершенные с использованием СМИ и сети интернет). По этой части статьи грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

- Она содержится под стражей. Расследование продолжается, - сообщил Следственный комитет.

Марию допросили после предъявления обвинения. По словам адвоката Колесниковой Людмилы Казак, уголовное дело по этой статье возбуждается впервые. Об этом говорит и Дмитрий Лаевский, адвокат Максима Знака, члена президиума Координационного совета. Пока Знак проходит подозреваемым по той же статье, находится в СИЗО №1 на улице Володарского. Еще один подозреваемый по этой же статье - адвокат Колесниковой Илья Салей.

По словам Людмилы Казак, Мария не жалеет, что порвала паспорт и что она находится сейчас за решеткой.

- До Марии не доходят письма поддержки. Она тоже пишет, но ее письма никому не приходят. Либо это цензура, либо один из вариантов создания ей препятствий в общении, - говорит Людмила и просит продолжать писать Марии.

- Как самочувствие Марии в камере?

- У нее были очень сильные проявления аллергии на пыль. Ее стали лечить. К счастью, вчера (16 сентября. - Ред.) я убедилась в том, что ей стало получше. В минувший понедельник мною была написано обращение на имя начальника тюрьмы, чтобы обратили внимание на вопросы устранения источника пыли и на вопросы надлежащей медицинской помощи. И Мария сказала, что сразу в тот же день все было решено, приехал прокурор, все пылесодержащее заменили на новое. И, видимо, подействовали лекарства, ей стало получше, - говорит адвокат Людмила Казак.

Напомним, 7 сентября Координационный совет (КС) сообщил, что Мария Колесникова была похищена в центре Минска неизвестными. Мужчины в масках затолкали ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день Госпогранкомитет сообщил, что Мария Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе. Уже потом ее соратники, члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов, находясь в Киеве, дали пресс-конференцию. По их словам, Марию Колесникову насильно пытались вывезти из страны в одной машине с ними. Но Мария порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. А уже 9 сентября стало известно, где находится Мария - в СИЗО №1 на улице Володарского. Сейчас она в СИЗО в Жодино.

Еще в августе генпрокурор Александр Конюк, уже на данный момент бывший, говорил о возбуждении уголовного дела по статье 361 УК.

- Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности РБ, - говорил Конюк.

ЕСТЬ ВОПРОС

В чем именно обвиняют Колесникову?

Если почитать Уголовный Кодекс, то можно предположить, в чем именно обвиняют Марию. Так, в части 1 статьи 361 УК говорится, в том числе, про публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Беларуси. В части 2 этой статьи говорится о призывах, обращенных к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности. Также говорится и о распространении материалов с такими призывами.

- Марии же вменяют часть 3. А это перечисленные выше действия, совершенные с использованием СМИ или интернета. Видимо, речь идет о публичных выступлениях Марии, которая давала интервью журналистам, записывала видеообращения. В каких именно высказываниях Марии следствие усмотрело призывы к захвату власти, мы узнаем, если дело дойдет до суда, - объясняет юрист Дмитрий Лабазинский.

К слову, защита Марии Колесниковой считает, что в публичных выступлениях ее подзащитной не содержится призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы бодры, оптимистичны, все в порядке». Марию Колесникову тоже вызвали на допрос в СК

Мария Колесникова приехала к ИВС на Окрестина

Мария Колесникова: Каждый гражданин имеет право в соответствии с Конституцией выражать свое согласие или несогласие с тем, что происходит