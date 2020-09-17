В Польшу можно ехать по туристической визе, но от карантина не избавит даже тест на COVID-19

Выехать на уикенд в Польшу все равно пока не получится из-за карантина. Фото: Оксана БРОВАЧ

Польша первый из наших стран-соседок открыла границы для белорусов. Напомним, они были закрыты из-за пандемии коронавируса с марта 2020. Попасть в страну могли только определенные категории граждан – например, студенты, те, кто работают в Польше или обладатели карты поляка. Как сообщает польская пограничная служба, этот список пополнился.

– В Польшу могут въехать граждане Республики Беларусь, пересекающие границу Республики Польша на основании визы, выданной в туристических целях, – сообщается на официальном сайте пограничной службы Польши.

Пропуск через границу возможен только под обязательство соблюдать карантин. Для иностранцев срок самоизоляции сократили с 14 до 10 дней. На границе нужно будет подписать документ и назвать адрес по которому потом соответствующие службы будут контролировать местонахождение. За нарушение карантина грозит штраф до 5000 злотых (более 1300 долларов США).

ЕСТЬ ВОПРОС

Можно ли не соблюдать карантин, если показать на границе отрицательный результат теста на COVID-19?

В Беларуси тест на коронавирус или антитела к вирусу можно сдать на платной основе даже при отсутствии симптомов заболевания в частных и государственных лабораториях. Заключение можно показать на границе или в стране пребывания. Принимает ли такой документ Польша?

– Нет, сделанный перед поездкой в Польшу тест не избавляет от обязанности соблюдать карантин, - комментируют «Комсомолке» в Главной санитарной инспекции Польши. – В таких жизненных ситуациях, как похороны близкого человека, срочные рабочие вопросы и так далее можно обращаться за освобождением от карантина в местную санитарную инспекцию. Но по общему правилу нужно соблюдать 10-дневный карантин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В конце августа Польша заявила, что готова выдавать бесплатные гуманитарные визы для тех, кто ощущает себя небезопасно в Беларуси. С такими визами тоже без проблем пропускают через границу. Как уточняет пограничная служба, в особо исключительных случаях по согласованию с главнокомандующим пограничной службой начальник пограничного поста может разрешить въезд в Польшу иностранцам, для которых в обычных условиях въезд ограничен.

Кроме этого, страна запустила программу Poland.Business Harbor для специалистов, предпринимателей из IT-сферы. Для этой цели выдается отдельная категория виз. Участникам программы обещают помощь с документами, поиском партнеров и грантов, переездом семьи, курсами польского языка.

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