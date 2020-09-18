В Беларуси за неуплату коммуналки могут лишить водительских прав и обещают сообщать о неплатежах по месту работы должника и в Нацбанк

Коммунальники напоминают о том, что они имеют право отключить неплательщику электроэнергию, горячую и холодную воду Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уведомления от расчетно-справочных центров о возможных последствиях для неплательщиков прикрепили в этом месяце к квитанциям по оплате услуг.

- Достала из ящика жировку, а к ней прикреплена распечатка, - рассказала «Комсомолке» читательница, которая обслуживается в Расчетно-справочном центра №8 Минска. - Написано буквально следующее: «Согласно Жилищному кодексу вы обязаны производить оплату технического обслуживания и коммунальных услуг своевременно согласно извещению на оплату ЖКУ. Однако вы нарушаете закон и не оплачиваете коммунальные услуги в срок. Убедительная просьба срочно произвести оплату в полном объеме согласно извещению за август 2020-го. В случае неоплаты мы вынуждены будем принять меры - составить исполнительную надпись (необходимо оплачивать госпошлину)». Дальше там написано, что сведения о неплательщиках направляются в Нацбанк, и это повлечет за собой сложность при получении кредита, пересечении границы, арест на транспортное средство, запрет на отчуждение имущества… Кредит я брать и не собиралась, тем более что их сейчас и не дают. А вот тот факт, что за просрочку по коммуналке могут отобрать машину, меня возмутил. Может, еще и права отберут?

Еще читательницу возмутило, что при наличии задолженности ей могут отключить ТВ-каналы и сообщить о долге по месту работы.

- В письме написано, что будет беспокоить автодозвон с 8.00 до 22.00, посещения и звонки сотрудников ЖЭС, расчетно-справочного центра, представителей РОВД и судебных исполнителей, - пересказывает она текст уведомления.

Также коммунальники напоминают о том, что они имеют право отключить неплательщику электроэнергию, горячую и холодную воду. Подобные уведомления, как выяснилось, минчанам и от администрации Расчетно-справочного центра №9.

ВСЕ ЭТО ПРАВДА?

В Едином расчетно-справочном центре «Комсомолке» подтвердили, что такие уведомления действительно присылают минским должникам по оплате коммунальных услуг.

- Это обычные предупреждения, которые присылаются всем должникам. Ничего нового не случилось, эта работа ведется постоянно, - пояснили в пресс-службе Центра информационных технологий. - Единственное, что сейчас поменялось, - мы даем более подробную информацию жильцам о мерах взыскания, применяемым к ним. Арест транспортного средства, сложности при выезде за границу - это не новые меры, они применялись всегда.

В Центре информационных технологий пояснили, что их сотрудники не занимаются взысканием: их работа строится по уведомительному принципу, то есть они подают документы о взыскании в компетентные органы. И именно они решают, какие меры применять.

ЧТО ГОВОРЯТ В МИНИСТЕРСТВЕ

В Министерстве ЖКХ говорят, что в последнее время не вводили новых мер ответственности за неуплату коммунальных услуг. И кроме известных всем начисления пени, отключения некоторых услуг и выселения из квартиры через суд, к неплательщику по закону может применяться еще одна мера.

- Это взыскание задолженности в исполнительном либо судебном порядке. Это значит, что если у вас есть задолженность даже за один день, мы имеем право обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Исполнительная надпись - это документ, который совершает нотариус в рамках представленных сведений о наличии задолженности, он направляется в органы судебного исполнения для принудительного взыскания долга, - пояснили в пресс-службе Министерства ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что при задолженности за один день такой документ подавать не целесообразно, но теоритически на это есть полное право:

- Судебные исполнители имеют право применять различный спектр понуждения к оплате долга, вплоть до того, что вас могут лишить права управления транспортным средством, запретить выезд за границу.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Сейчас стали рассылать уведомления при месяце просрочки по платежам»

Правда ли, что из-за долга по коммуналке можно лишиться машины и не выехать за границу, «Комсомолке» рассказал член правления Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов.

- Перечисленные в данном уведомлении меры вроде ареста транспортного средства, сложностей при выезде за границу и прочих применялись всегда. То есть, как только человек имел задолженность два или более месяца, ему приходила бумага с красным штампом «заплатить», где перечислялись все эти меры.

Я знаю, что уведомления по задолженности за два или более месяцев приходили всем без исключения и ранее. Применялись ли такие меры ко всем или не ко всем, я сказать не могу, но точно знаю, что они применялись. Возможно, сейчас стали рассылать уведомления при месяце просрочки по платежам, но это всего лишь напоминание. При задолженности, например, в три дня вряд ли последуют какие-либо меры кроме начисления пени.

А КАК У НИХ?

В Украине за неоплату коммунальных услуг не предусмотрено никакой ответственности. Люди могут годами не платить за коммуналку, однако власти не могут ничего с этим сделать. В итоге собираемость платежей за коммуналку в некоторых городах составляет около 40%.

В Европе же за оплатой коммунальных услуг следят более пристально. Там годовой объем денег, который каждый собственник должен заплатить объединению собственников, делится на 12 частей и выплачивается авансом, то есть за январь в первых числах января. Если человек создал задолженность за два месяца, он должен заплатить коммуналку за год вперед, как ненадлежащий плательщик. А если он этого не делает, то общее собрание начинает судебный процесс о лишении его недвижимости. После продажи квартиры он получает на свой счет разницу, которая остается после оплаты всех долгов.