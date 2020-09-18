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Исход: почти все хасиды уехали с украинской границы в Беларусь

Большая часть паломников отправилась встречать Новый год в Пинск - водителям платили по 300-400 долларов. А у четырех хасидов на границе обнаружили коронавирус
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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Хасиды вернулись с украинской границы в Беларусь

Хасиды вернулись с украинской границы в Беларусь

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Иудейский праздник Рош ха-Шана (Новый год по национальному еврейскому календарю) паломники-хасиды, стоявшие на границе с Украиной, отметят в Беларуси. Праздник начинается вечером в пятницу, в Шабат, когда ортодоксальные иудеи не могут никуда переезжать и делать другую «работу». Поэтому до захода солнца 18 сентября почти все паломники, поняв, что в Украину их уже не впустят, вернулись с нейтральной зоны в Беларуси и разъехались по разным городам.

Исхов: еврейские паломники выходят с пункта пропуска

Исхов: еврейские паломники выходят с пункта пропуска

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Напомним, хасиды из Израиля, США, Великобритании и других стран несколько суток стояли в нейтральной зоне перед границей с Украиной. Они направлялись в город Умань на могилу своего учителя Раби Нахмана, чтобы по традиции встретить там свой Новый год. Однако границы Украины сейчас закрыты для иностранцев из-за распространения коронавируса. Хасиды продолжали оставаться на границе в надежде, что их все-таки пропустят. Украинские пограничники перегородили въезд в страну кордонами и военной техникой.

Еврейсике общины арендовали для паломников автобусы

Еврейсике общины арендовали для паломников автобусы

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большая часть паломников отправилась из-под Гомеля, с пункта пропуска «Новая Гута», в Пинск, где большая иудейская община. Там готовятся к массовому празднованию. Остальные группы поехали в Гомель, другие города, а также в арендованный санаторий близи границы.

Таксисты рассказали «КП», что за дорогу до Пинска (около 370 километров) дают по 300-400 долларов. А за аренду автобусов фирмам платят по 600 долларов.

Холодной ночью паломники грелись как могли

Холодной ночью паломники грелись как могли

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По данным на 14.00 с нейтральной зоны в Беларусь вернулись около тысячи паломников, еще примерно 120 хасидов продолжают стоять на границе. Горы мусора, оставшиеся после гостей, будут убирать коммунальники и дорожные службы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У четырех хасидов на белорусско-украинской границе обнаружили коронавирус

Инфицированные паломники отказались от госпитализации и продолжают находиться на границе, сообщили утром украинские СМИ. Эта информация поступила от работников белорусского Красного Креста.

Хасиды отправились по разным городам Беларуси, чтобы встретить свой Новый год

Хасиды отправились по разным городам Беларуси, чтобы встретить свой Новый год

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Среди паломников много детей

Среди паломников много детей

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые паломники надевали пакеты на шляпы - от дождя

Некоторые паломники надевали пакеты на шляпы - от дождя

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Почти все паломники вернулись в Беларусь

Почти все паломники вернулись в Беларусь

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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