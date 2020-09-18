Исход: почти все хасиды уехали с украинской границы в Беларусь

Хасиды вернулись с украинской границы в Беларусь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Иудейский праздник Рош ха-Шана (Новый год по национальному еврейскому календарю) паломники-хасиды, стоявшие на границе с Украиной, отметят в Беларуси. Праздник начинается вечером в пятницу, в Шабат, когда ортодоксальные иудеи не могут никуда переезжать и делать другую «работу». Поэтому до захода солнца 18 сентября почти все паломники, поняв, что в Украину их уже не впустят, вернулись с нейтральной зоны в Беларуси и разъехались по разным городам.

Исхов: еврейские паломники выходят с пункта пропуска Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Напомним, хасиды из Израиля, США, Великобритании и других стран несколько суток стояли в нейтральной зоне перед границей с Украиной. Они направлялись в город Умань на могилу своего учителя Раби Нахмана, чтобы по традиции встретить там свой Новый год. Однако границы Украины сейчас закрыты для иностранцев из-за распространения коронавируса. Хасиды продолжали оставаться на границе в надежде, что их все-таки пропустят. Украинские пограничники перегородили въезд в страну кордонами и военной техникой.

Еврейсике общины арендовали для паломников автобусы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большая часть паломников отправилась из-под Гомеля, с пункта пропуска «Новая Гута», в Пинск, где большая иудейская община. Там готовятся к массовому празднованию. Остальные группы поехали в Гомель, другие города, а также в арендованный санаторий близи границы.

Таксисты рассказали «КП», что за дорогу до Пинска (около 370 километров) дают по 300-400 долларов. А за аренду автобусов фирмам платят по 600 долларов.

Холодной ночью паломники грелись как могли Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По данным на 14.00 с нейтральной зоны в Беларусь вернулись около тысячи паломников, еще примерно 120 хасидов продолжают стоять на границе. Горы мусора, оставшиеся после гостей, будут убирать коммунальники и дорожные службы.

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Инфицированные паломники отказались от госпитализации и продолжают находиться на границе, сообщили утром украинские СМИ. Эта информация поступила от работников белорусского Красного Креста.

Хасиды отправились по разным городам Беларуси, чтобы встретить свой Новый год Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Среди паломников много детей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые паломники надевали пакеты на шляпы - от дождя Фото: Павел МИЦКЕВИЧ