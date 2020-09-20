40 дней со дня смерти задержанного в Гомеле Александра Вихора: дело так и не возбудили, причины смерти до сих пор не названы

В местной церкви прошла панихида Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Костюковке, микрорайоне Гомеля, вновь собрались на могиле 25-летнего Александра Вихора. Напомним, Саши не стало в августе, когда после акции протеста его задержали и судили. После суда парня вместе с другими задержанными отвезли в РОВД, там ему стало плохо. Однако Александра все равно повезли в изолятор. В машине он задыхался, кричал, в ответ в «стакан» брызнули перцовым газом, рассказывали «КП» очевидцы. Назавтра родителям стало известно, что сын умер в больнице, куда его привезли слишком поздно.

В небольшом храме провели панихиду. После нее священник в проповеди призвал отдать в руки Боги воздаяние тем, из-за чьих зверств Саши не стало. Десятки человек - родственники, друзья Александра - пришли на его могилу. Они говорили о том, каким добрым и светлым был Саша. Мама парня попросила провести его душу в Царство Небесное аплодисментами.

На могиле Александра собрались десятки человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Несмотря на то, что с момента начатой Следственным комитетом проверки прошло уже больше месяца, причины смерти Александра до сих пор не названы. Родители уверены, что он погиб, а не умер:

- Следователи уже не отрицают ни перцового газа, ни травм на теле, но говорят, что ничего не могут сделать, пока не придет из Минска заключение судмедэкспертизы. Почему ее нет долго - привлекают дополнительно экспертов, как нам ответили. Мы сами уже восстановили почти всю картину трагедии - кроме последних часов жизни Саши. Нашлось много свидетелей того, как обращались с нашим сыном в РОВД и машине с заключенными, - рассказали родители.

Семья Александра пообещала гостям, что скоро на могиле сына появится большой памятник.