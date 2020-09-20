Протесты 20 сентября в Гомеле: на улицах снова появился ОМОН, были столкновения

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Впервые за последний месяц на улицах Гомеля вновь появились сотрудники ОМОН. Если раньше массовое шествие почти беспрепятственно гуляло по центру города в сопровождении милиции, то 20 сентября автозаки уже ждали демонстрантов возле традиционной точки сбора. Поэтому массово люди не собрались, однако около сотни самых смелых все же выдвинулись от универмага «Гомель» в сторону площади Ленина. Но вдруг подлетел бусик с ОМОНом, высыпали силовики и перегородили путь шествию.

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Так продолжалось несколько раз - колонна собиралась по разные стороны улицы и через какое-то время встречала на пути ОМОН. В итоге на углу улицы Советской и проспекта Победы двое силовиков подошли к шествию и сказали идти в обратную от центра сторону - мол, тогда проблем не будет.

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако несколько человек, в основном, женщины, вдруг решили прорвать оцепление - частично это получилось, и несколько десятков демонстрантов перебежали на Советскую через проезжую часть. Когда загорелся «красный», перебежавшая группа внезапно вышла на дорогу и перекрыла движение, чтобы остальные смогли присоединиться. Те тоже частично прорвались сквозь силовиков. Сотрудник информационной группы милиции с рупором упал на землю и засвистел, но затем поднялся - он оказался цел.

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дойдя до цирка, шествие вновь встретилось с оцеплением ОМОНа. Однако и его решили прорвать. Началась потасовка. Большинство все-таки прошли дальше, некоторых схватили. Следующее оцепление на пути колонна решила уже не прорывать.

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Оставшиеся несколько сотен человек остановились в сквере Громыко. Там люди скандировали лозунги и пели «Пагоню» на стихи Максима Богдановича. После этого демонстранты вернулись к цирку, там простояли еще около часа с флагами и плакатами.

Когда к ОМОНу подоспело подкрепление, силовики двинулись на протестующих и стали их рассеивать, в итоге оттеснили людей, те разбились на маленькие группы.

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Интересно, что сотрудники ОМОН разговаривали с демонстрантами, отвечая на их обвинения, устраивали перепалку. Уговаривали идти домой:

- Идите к семье, к детям, мы никого хватать не будем!

- А что же делать с нечестными выборами?

- Берите разрешение на митинг у властей.

- Вы нарушаете закон, совершаете грех!

- Все люди грешные, нет никого без греха!

Массового хапуна в Гомеле не было - когда люди начали расходиться, происходили точечные задержания.

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 20 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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