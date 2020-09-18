Что происходит на белорусской границе? «Режим работы не изменился, выехать можно»

Пограничники говорят, что все пункты пропуска с белорусской стороны открыты Фото: Оксана БРОВАЧ

- Наши пункты пропуска работают в штатном режиме. Если какие-то изменения будут происходить, информация появится на сайте Госпогранкомитета, - рассказали по телефону в Сморгонской пограничной группе.

Об это же говорят и в Гродненской пограничной группе.

- Никакой информации о закрытии границ нет, все пункты пропуска работают в штатном порядке. Не переживайте, все нормально.

- Станут ли теперь дольше и тщательнее досматривать?

- Если документы фальшивые, вас будут проверять дольше, если везете запрещенные предметы – тоже. Так было всегда, ничего не изменилось.

- Вам сейчас поступает много звонков с подобными вопросами?

- Совершенно верно.

Ничего не изменилось и на Брестских пунктах пропуска, выехать можно свободно, заверили нас в Брестской пограничной группе.

В Гомельской пограничной группе тоже говорят, что с белорусской стороны все пункты пропуска открыты.

- Мы работаем как обычно. Очередей на границе нет. Со стороны Украины закрыт пункт пропуска Новые Яриловичи, но это случилось еще несколько дней назад (из-за ситуации с хасидами. Ред.).

Напомним, 17 сентября Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и об усилении охраны на границе с Украиной:

- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения.

Утром 18 сентября в Госпогранкомитете отметили, что охрана границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте с применением тактических резервов.

- Все меры предпринимаются с учётом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности, - добавили в пресс-службе.