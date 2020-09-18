В ООН состоялись экстренные дебаты по ситуации в Беларуси. По видеосвязи участие в них приняла Светлана Тихановская

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18 сентября в Женеве в рамках 45-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН состоялись экстренные дебаты по Беларуси. Их инициатором стала Германия, выступившая от имени Европейского союза. Основная повестка дебатов - нарушение прав граждан Беларуси во время акций протеста, которые начались после состоявшихся 9 августа президентских выборов.

По системе видеосвязи перед участниками дебатов выступила кандидат в президенты Светлана Тихановская. В своем выступлении она подчеркнула, что внутри страны со стороны официальных властей на граждан оказывается беспрецедентное давление, нарушаются их права, закрепленные в международных декларациях.

Как сообщает информагентство Sputnik, в ходе дебатов Беларусь, Россия, Китай и Венесуэла заявили о нарушении регламента и призвали немедленно их прекратить. По заявлению представителей этих четырех стран, СПЧ ООН нарушил формат проведения срочных дебатов: он не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления верховного комиссара ООН по правам человека либо странового спецдокладчика.

Кроме того, как отметил постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич, белорусская сторона «будет настаивать, на основании нарушения правил процедур, на исключении из записей дискуссии» выступлений названных докладчиков.

Однако выступить в режиме онлайн Тихановской все-таки удалось.

- Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, - сказала экс-кандидат. Тихановская выступила за то, чтобы в Беларусь для установления фактов нарушения прав человека в срочном порядке была направлена мониторинговая миссия, а также подчеркнула необходимость разрешить въезд в республику и свободное передвижение по ней спецдокладчику ООН.

Постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал остановить трансляцию выступления экс-кандидата в президенты из-за нарушений правил дебатов.

- Прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской, - сказал Юрий Амбразевич.

В своем заявлении он также подчеркнул, что официальный Минск отвергает любые внешние оценки результатов президентских выборов и трактует их как вмешательство.

Кроме того, Юрий Амбразевич отметил, что информация относительно наличия в Беларуси политических заключенных не соответствует действительности.

- Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, - отметил официальный представитель Беларуси.

Он опроверг все «неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных: зарегистрированных официальных заявлений об этом нет».

В дебатах приняла участие спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Беларуси Анаис Маран.

- Имеющиеся документы свидетельствуют о том, что имела место грубая манипуляция (избирательным) процессом. Избирательное поле было очищено, чтобы не допустить участия в выборах трех наиболее популярных кандидатов. За этим последовали подтасовки на этапе подсчета голосов, - сказала Анаис Маран.

В своем выступлении она высказала собственную точку зрения о причинах политического кризиса в республике.

- На самом деле стремление Александра Лукашенко остаться у власти после окончания нынешнего срока полномочий является главной причиной нынешнего политического тупика в Беларуси, - сказала Маран.

Спецдокладчик отметила, что «единственным способом примирения белорусского общества с его правительством» является диалог, однако, по ее наблюдениям, официальные органы «упорно от него отказываются».

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