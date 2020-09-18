«Мы хотя бы ждем извинений». На концерте в «Минск-Арене» голосом 15-летней певицы Стефании Соколовой пела другая девочка

Стефании не впервой выступать на одной сцене с Николаем Басковым. Но в этот раз не сложилось. Фото: личный архив

Пропрезидентский форум был своего рода ответом субботним оппозиционным женским маршам. В концерте принимали множество артистов, в том числе Руслан Алехно, Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, а также Николай Басков. А на следующий день оказалось, что как минимум одна из участниц пела не своим голосом. Особенно неприятно, что в эту историю были втянуты дети. Финалистка четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Стефания Соколова не смогла выступить на концерте из-за болезни. И девочка, и ее мама Елена Гончаренко (которая, к слову, является автором песни) думали, что наиболее логичным было бы исключить номер из программы либо оставить его только в танцевальной версии. Какое же было их удивление и шок, когда вечером им прислали видеофрагмент концерта, где под фонограмму Стефании, ее голосом, песню исполняет незнакомая им девочка!

- Мы увидели, что другая девочка открывает рот и «поет» голосом Стефании, - говорит Елена Гончаренко. - Конечно, очень удивились. Девочка не из нашей студии, потом мы выяснили, что она воспитанница Татьяны Трухан. Этот педагог звонила нам сегодня утром и просила, чтобы Стефания написала пост о том, что девочка не виновата. Дочь так и сделала. Но зачем же было после этого Татьяне всем СМИ говорить, что ей разрешили и чуть ли не передали авторские права на песню. Если это так – то где договоры, подписи сторон? Меня как автора даже не предупредили, что собираются использовать песню таким образом. Татьяна заявила даже, что я получила гонорар – но это не так! Зачем руководителю было подставлять свою девочку, это же глупо. Я уже теперь знаю, что была версия – мол, Ангелина своим голосом пела песню, а режиссер «по ошибке» поставил не ту фонограмму, с голосом Стефании. Этот плюс якобы оставался у него еще с тех пор, как Стефания выступала на Дне независимости.

- Вы планировали выступать на женском форуме?

- Мы бы не хотели сейчас обсуждать политический аспект – мы не участвуем в политически ангажированных мероприятиях. Изначально мы планировали выступать на форуме, это так. Но, во-первых, мы не знали, что это за концерт, а во-вторых, с понедельника Стефания чувствовала себя плохо, была температура и мы приняли решение отказаться. Неприятен сам факт, что без нашего ведома прозвучала аранжировка, да еще и с голосом моего ребенка. Мы бы утром поставили точку в этой истории, если бы Татьяна не начала говорить неправду. Якобы, мы ради пиара раздули эту тему. Нам это не нужно, нам достаточно пиара.

- Вы не будете судиться?

- Нет, мы мирные люди. Но я хотя бы жду извинений.

ДОСЬЕ «КП»

Стефании Соколовой 15 лет, она участвовала в четвертом сезоне проекта «Голос. Дети», является лауреатом международных вокальных конкурсов и премии президента.

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