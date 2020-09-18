Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Мы хотя бы ждем извинений». На концерте в «Минск-Арене» голосом 15-летней певицы Стефании Соколовой пела другая девочка

Скандал разгорелся на следующий день после Женского форума «За Беларусь», который смотрели более 10 тысяч зрителей
Сергей МАЛИНОВСКИЙСергей МАЛИНОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Стефании не впервой выступать на одной сцене с Николаем Басковым. Но в этот раз не сложилось. Фото: личный архив

Стефании не впервой выступать на одной сцене с Николаем Басковым. Но в этот раз не сложилось. Фото: личный архив

Пропрезидентский форум был своего рода ответом субботним оппозиционным женским маршам. В концерте принимали множество артистов, в том числе Руслан Алехно, Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, а также Николай Басков. А на следующий день оказалось, что как минимум одна из участниц пела не своим голосом. Особенно неприятно, что в эту историю были втянуты дети. Финалистка четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Стефания Соколова не смогла выступить на концерте из-за болезни. И девочка, и ее мама Елена Гончаренко (которая, к слову, является автором песни) думали, что наиболее логичным было бы исключить номер из программы либо оставить его только в танцевальной версии. Какое же было их удивление и шок, когда вечером им прислали видеофрагмент концерта, где под фонограмму Стефании, ее голосом, песню исполняет незнакомая им девочка!

- Мы увидели, что другая девочка открывает рот и «поет» голосом Стефании, - говорит Елена Гончаренко. - Конечно, очень удивились. Девочка не из нашей студии, потом мы выяснили, что она воспитанница Татьяны Трухан. Этот педагог звонила нам сегодня утром и просила, чтобы Стефания написала пост о том, что девочка не виновата. Дочь так и сделала. Но зачем же было после этого Татьяне всем СМИ говорить, что ей разрешили и чуть ли не передали авторские права на песню. Если это так – то где договоры, подписи сторон? Меня как автора даже не предупредили, что собираются использовать песню таким образом. Татьяна заявила даже, что я получила гонорар – но это не так! Зачем руководителю было подставлять свою девочку, это же глупо. Я уже теперь знаю, что была версия – мол, Ангелина своим голосом пела песню, а режиссер «по ошибке» поставил не ту фонограмму, с голосом Стефании. Этот плюс якобы оставался у него еще с тех пор, как Стефания выступала на Дне независимости.

- Вы планировали выступать на женском форуме?

- Мы бы не хотели сейчас обсуждать политический аспект – мы не участвуем в политически ангажированных мероприятиях. Изначально мы планировали выступать на форуме, это так. Но, во-первых, мы не знали, что это за концерт, а во-вторых, с понедельника Стефания чувствовала себя плохо, была температура и мы приняли решение отказаться. Неприятен сам факт, что без нашего ведома прозвучала аранжировка, да еще и с голосом моего ребенка. Мы бы утром поставили точку в этой истории, если бы Татьяна не начала говорить неправду. Якобы, мы ради пиара раздули эту тему. Нам это не нужно, нам достаточно пиара.

- Вы не будете судиться?

- Нет, мы мирные люди. Но я хотя бы жду извинений.

ДОСЬЕ «КП»

Стефании Соколовой 15 лет, она участвовала в четвертом сезоне проекта «Голос. Дети», является лауреатом международных вокальных конкурсов и премии президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рискуете разрушить свою репутацию одним выступлением». Белорусы отговаривают Николая Баскова от концерта

Поклонники артиста считают, что «золотому голосу России» не стоит участвовать в политически мотивированном мероприятии

Интересное

Рекомендуемые