«Любимую не отдают». Киркоров, Басков и Буйнов снялись в клипе в поддержку Лукашенко

Обложка, которой анонсируется клип.

Одновременно с концертом женского форума в "Минск-Арене" появился также клип на песню "Артисты за мир - любимую не отдают". Напомним, именно этой фразой - "любимую не отдают" закончил выступление во время президентских выборов Александр Лукашенко. Сам видеоролик представляет собой набор штампов про Беларусь: колосящиеся поля, церковные купола, реки и озера, смонтированные с выступлениями артистов.

В политически ангажированном видео снялись не только белорусские, но и российские исполнители, среди них Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая, Денис Майданов. Авторами композиции стали белорусы Юлия Быкова и Евгений Олейник.

Практически сразу же соцсети российских артистов взорвались сообщениями от белорусов. Многие пользователи предположили, что таким образом власти уже начали расходовать российский кредит.

В пятницу представители Киркорова и Буйнова заявили, что исполнители никаких клипов в поддержку Лукашенко и его режима не записывали. Так, представительница Буйнова сообщила, что исполнителю просто предложили «записать хорошую песню, сказали, что это уже согласились сделать Киркоров и Басков». Буйнов также не знал, что в песне используется цитата Лукашенко.

А вот, что написал в фейсбуке Николай Басков (автор уже в девятый раз меняет этот пост, в результате чего он стал совсем уж странно выглядеть):

"Дорогие друзья, прекратите оскорблять и винить, просто стабильно поддержали страну и президента Белоруссии, выбором президента Беларуси был честным, а меньшинство это приняли как оскорбления к своей стране! Люди будьте людьми и не сходите с ума!!! Хватит оскорблять друг друга! Мы едины в пространстве и времени, каждый выполняет свою роль и функцию в этой жизни! Хватит желчи и зла!!! Начните с себя любимого, без поливания грязью других, хотите мира и счастья, культивируйте их в душе! Тогда и вокруг вас будут люди, делающие вас счастливыми и радостными!!!, уважайте других, просто не смотрите и не тратьте своё время на нервы, и проходите мимо, давайте будем серьёзными и честными!"

А вот, что написал в соцсетях Николай Басков.

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