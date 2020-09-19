Что происходит в Беларуси в субботу 19 сентября: обновляем онлайн-трансляцию в режиме реального времени

19 сентября около социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района собрались люди. Чтобы поддержать Елену Лазарчик. 17 сентября женщину задержали, а через несколько часов отпустили. Она не смогла забрать из продленки шестилетнего сына. Сейчас Артем в приюте Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все материалы о том, что происходит в Беларуси после 9 августа, вы можете почитать, выбрав тему «Протесты в Беларуси-2020». Если вы читаете эту трансляцию с мобильного телефона, она может загрузиться не сразу. Подождите, пожалуйста, несколько секунд, не закрывайте страницу. А мы продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси и начинаем субботу 19 сентября.

Если вы хотите сообщить в редакцию какую-то новость, показать или рассказать, что происходит около вас, напишите нам в телеграме @kpbelBot.