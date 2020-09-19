«Для нас это ЧП, но президент сказал, что нужно проявить гостеприимство»: как Пинск принимал хасидов

Больше тысячи хасидов приехали в Пинск отмечать еврейский Новый год. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

– Смотри-смотри, как в кино! Какие они… необычные, – шушукаются женщины возле магазина, тайком указывая на двух высоких мужчин в талитах – белых покрывалах, которыми покрывают голову во время молитвы.

Таким Пинск современные его жители точно не видели. Город заполонили евреи-хасиды: с пейсами, в сюртуках, в заправленных в гольфы брюках, черных шляпах и круглых мохнатых шапках-штраймлах. И дело даже не в необычных одеяниях туристов, хотя они тоже привлекают внимание, а в их количестве!

К вечеру пятницы, когда у евреев начинается шабат, в Пинск приехали около тысячи хасидов. Это те, кто не смог попасть в Украину и несколько дней митинговал на границе. Здесь они собрались отмечать еврейский Новый год - Рош ха-Шана. Для полесского райцентра это стало одновременно и большим событием, и почти что гуманитарной катастрофой.

Так спонтанно разместить всех гостей в гостиницах оказалось невозможно - для них устроили палаточный городок. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

– Мы вторую неделю не спим и не едим. Они еще до границы решили заехать к нам и здесь помолиться святому цадику Аарону Первому (похороненный в бывшем еврейском предместье Каролин в Пинске праведник, основатель каролин-столинской династии цадиков - Ред.). Его могила находится на территории школы, но она не благоустроена. Получился молебен на 300 человек возле забора школы. После этого они на свой страх и риск массово уехали на государственную границу, - рассказывает Ефим Дурнопейко, руководитель светского общественного объединения «Еврейское культурно-просветительное общество им. Хаима Вейцмана» в Пинске.

Штаб-квартирой на время праздника стала еврейская школа в Пинске. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Славу еврейского местечка Пинск имеет с XVI века. Довольно большая община есть в городе и сейчас. В Пинске работают синагога и большая еврейская школа «Бейс-Агарон». Когда стало понятно, что хасиды с границы едут в Пинск, город и община в срочном порядке взялись организовывать праздник для хасидов в Пинске.

– Когда они прибыли, мы были поставлены перед фактом. И поняли, что нам некуда их размещать – мест в гостиницах не хватает. Их стало прибывать несчетное количество! И в хаотичном порядке – у них нет руководителя, они все сами по себе едут. Из разных стран – Канада, Израиль, Великобритания, разными группами, взрослые, семьи с детьми. Мы оперативно создали рабочую группу в горисполкоме и стали изучать, какие есть проблемы, чем надо помочь, – рассказывает «КП» Валентина Кулак, начальник отдела идеологии Пинского горисполкома.

Палатки ставили пограничники и МЧС. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пинск готовился к тому, что евреи будут здесь гостить до воскресенья 20 сентября.

- Мы сразу им оформили разрешение на массовую молитву в субботу и воскресенье, чтобы все было в рамках закона о массовых мероприятиях. Они не просили, но мы знаем, что они все равно выйдут. Ну а если по городу будут петь и танцевать – это своего рода культурный обмен, - продолжает Валентина Кулак.

Так хасиды празднуют Новый год в Пинске. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ВЫДЕЛИЛИ БАНЮ, А МЫЛИСЬ В РЕКЕ

Пока город искал, куда поселить всех туристов, как их рассадить за столами и накормить, хасиды молились, гуляли по городу и… купались в реке.

- Попросили у ЖКХ выделить им баню для помывки, но оказалось, что баня им не подходит – ритуальное омовение может быть только в проточной воде, а в бане вода из центрального водопровода. Поэтому они мылись в Пине, вон прямо здесь, на городском пляже, на пристани раздевались и умывались, - рассказывает Виктор, местный житель, который застал эти процедуры на реке.

В пятницу вечером хасиды стали собираться во дворе еврейской школы. Сюда они приезжали на такси – по слухам, за дорогу от Гомеля до Пинска с пассажиров брали 300 долларов. Подрулило и несколько больших автобусов на гомельских номерах по 50 человек каждый. Приезжие на местности ориентируются очень быстро: идут к своим соратникам, минуя общение с людьми, в которых можно узнать хозяев места, где им дали приют.

Хасиды молились, чтобы украинские пограничники впустили их в страну, но чуда не произошло. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

– Они прибывают и прибывают… Куда мы их поселим? Давайте в соседней школе маты попросим? В классах лягут на маты. А что делать? – совещаются на месте представители ситуационного штаба.

В итоге для ночлега отдали гостиницу «Припять», спортивную гостиницу, одно из общежитий Полесского университета – там зарезервировали два этажа для семей с детьми. Остальные ночевали в палатках и в классах. Были и такие, кто прихватил с собой одеяла, которые на границе раздавал Красный крест – на этих одеялах туристы спали прямо в фойе гостиницы.

Во дворе школы МЧС и пограничники поставили палатки. ЖКХ привезло мусорные баки – правда, это не гарантировало порядка: одноразовые тарелки и пластиковые бутылки так и валялись под ногами, что особенно расстраивало пинчан. Установили биотуалеты, сделали дополнительное освещение, притянули бочку с питьевой водой… Договорились даже с санстанцией, чтобы она обработала места скопления людей. Пригласили на дежурство машину скорой помощи и милицию…

Хасидов приютила еврейская школа. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

– Надо разместить, покормить, помыть, обезопасить тысячу человек. Это не шутки! Мы рассчитывали, что мы примем 300-400 человек, в крайнем случае - 500. И когда мы узнали, что будет больше… - хватается за голову Ефим Маратович, руководитель светского иудейского общественного объединения. – Это чрезвычайная ситуация! Для Пинска это ЧП! Проблема еще и в том, что у нас не много ивритоговорящих – в основном, это преподаватели традиций из еврейской школы. Мы их назначили волонтерами, чтобы они помогали координировать работу.

– Все расходы легли на нас?

– Да.

– Или они заплатят?

– Тех, кто в гостинице, отправляем на ресепшен – они заплатят. А как им объяснить, что надо заплатить МЧС или той же санстанции за то, что она продезинфицирует место, где они будут кушать? – рассуждает Ефим Дурнопейко.

– А кто еду готовит?

– Повара нашей еврейской школы. Они уже с ног валятся, все, кто был, вышли, работают сутками. Школа закупает продукты в Беларуси – у нас есть предприятия, которые получили знак Кашрута и выпускают кошерные продукты, так что еда будет соответствующая.

– Это огромные расходы.

– Да, это огромные деньги. Но наше дело сделать так, чтобы сегодня Беларуси не было стыдно за то, что мы их оставили на улице. Чтобы городу не было стыдно, чтобы лично мне не было стыдно перед городом, что мы спустя рукава это все сделали. Мы не можем ударить лицом в грязь. Беларусь – дружелюбная страна, и было заявлено, что мы приложим все усилия для того, чтобы пребывание этих людей в Беларуси было безопасным, более или менее комфортным, насколько это возможно… – заключает Ефим Маратович.

Тут же он по очереди отвечает на звонки: «Не хватает стульев!», «Вдруг все не поместятся?», «Надо просить у МЧС еще палатку!»

Хасиды много молятся, и праздник для них - время для еще более усердной молитвы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

– Президент сказал, что нам надо на благо родины поработать, проявить гостеприимство. Давай, дорогая, держись, - с легким намеком на иронию заканчивает телефонный разговор Ефим Дурнопейко.

«НА СТОЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОЛОВА»

Хасиды – ультраортодоксальное течение в иудаизме. Стараниями пинчан они отметили большой праздник как положено – с молитвой, с трапезой. Пинская община – это представители более умеренного направления, но они тоже празднуют наступление 5781 года.

– Обычно мы общиной в синагоге собираемся на вечернюю молитву. Потом у нас совместная трапеза, она происходит по определенному ритуалу. Есть блюда, которые обязательно должны быть на столе. Это виноградный сок или вино кошерное, булка хала - на этот праздник она круглая. Обязателен мед, чтобы год был сладким – в него макают халу. И голова на столе должна быть – в старые добрые времена была баранья голова, сейчас рыбья. Каждый из участников трапезы должен отщипнуть по кусочку от головы – значит, чтобы в следующем году ты не плелся в хвосте, а был в голове. Затем обязательно морковь, яблоки – это все тоже обмакивается в мед. Гранат – символ еврейского народа, мы едины, как зерна граната, - перечисляет, чем накрывают стол на Новый год, Михаил, пинский еврей.

Перед наступлением шабата Михаил не выглядит веселым и радостным человеком, который предвкушает наступление большого праздника.

– После трапезы у нас свободная программа. Хасиды любители попеть, поплясать, но мы более сдержанные люди. На следующий день в шабат утренняя молитва, дневная, вечерняя – и трапеза. По окончании дневной молитвы трубится специальный рог, называется шофар. Это делает уважаемый человек, это, считается, большая честь. Мы два дня празднуем. Но в этом году я, пинский еврей, не знаю, куда мне приткнуться, смогу ли я вообще сунуть нос в синагогу… Наверное, дома буду, – пожимает плечами Михаил.

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