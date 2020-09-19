В Европе началась вторая волна СOVID-19: заболевших фиксируют больше, чем в марте, зато в Италии затишье

В Беларуси в сентябре тоже наблюдается рост новых случаев коронавируса после спада в июле-августе. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Пандемия коронавируса начала рост в Европе после первой волны в марте, и в связи с этим странам предстоит выработать новые меры противодействия ей. Центр новостей ООН сообщил, что придется проявлять гибкость и перейти от строгого карантина к поиску новых решений. А директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге считает, что теперь хотя бы ясно, какие меры оказались эффективными, а какие - нет.

- Нельзя отказываться от карантина, но его концепцию нужно постоянно адаптировать к обстоятельствам и четко, недвусмысленно объяснять людям, - рассказал он на пресс-конференции в Женеве.

Число новых случаев заражения СOVID-19 в Европе за последнюю неделю оказалось выше, чем в марте, когда наблюдался первый пик. В половине стран Европы за последние две недели число заражений выросло более чем на 10%, а в семи странах – удвоилось. Отмечается также, что в какой-то степени рост случаев связан с увеличением количества пройденных тестов на СOVID-19. По статистике, новые случаи заражения теперь выросли в группе риска – у людей от 50 до 79 лет, а наибольшая доля зараженных – среди людей от 25 дэ 49 лет.

– Весной и в начале лета мы увидели результат строгих карантинных мер. Наши усилия, наши жертвы были не напрасны - в июне было зарегистрировано самое низкое число новых случаев. Но сентябрьские цифры стали для всех нас сигналом тревоги, - говорит Ханс Клюге.

По данным на 19 сентября, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 30,6 млн, умерли 953 тысячи человек. В Европе число зараженных 18 сентября составило 4,3 млн, самый высоки показатель у Испании - на 100 тысяч жителей – 268 зараженных. И цифры постоянно растут. А вот в Италии эпидемия, утихает – в сентябре количество новых случаев заболевания и смерти гораздо меньше, чем в марте: тогда смертность в день доходила до 700 человек, а в сентябре не превысила 14 человек в сутки.

По количеству заболевших сейчас лидирует США (6,7 млн), Индия (5,3 млн), Бразилия (4,5 млн) и Россия (1,1 млн).

Судя по данным Минздрава Беларуси, в стране в сентябре тоже наблюдается рост (231 новый случай за сутки) после спада в июле-августе, когда количество новых случаев не доходило до сотни. Но если верить официальным данным, до апрельско-майского пика, когда ежедневный прирост составлял 900+ человек, еще далеко. Всего с начала пандемии в Беларуси диагностировали коронавирус у 75 461 человек, выздоровело 73 212 пациентов, а умерло 776 человек. Кроме того, у нас за все время сделали 1,72 млн тестов на COVID-19.