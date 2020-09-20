Сборщики клюквы на Витебщине: «За черничный сезон заработали три тысячи долларов на двоих, а клюкву ежедневно сдаем на 160 рублей каждый»

Клюква в этом году знатная! Фото: Раиса ЮДИНА

Лоточки с клюквой в столичном гипермаркете напомнил мне, что сезон сбора любимой ягоды начался и пора запасаться этим кладезем витаминов. От покупки удержала цена - 20 рублей за килограмм. Привычный объем запасов - 10-литровое ведро – выходил золотым за такие деньги. «Неурожай, - предположила я. – Мало того, что картошка у многих в этом году не уродилась, так еще и клюква пропала. Как там мои земляки переживают такое бедствие?» У нас в Витебской области знатные клюквенные места, и для тех, кто не ленится, ягода всегда была хорошим средством заработка.

«Клюкву в мешок, мешок на плечи, язык на плечи и пошли»

Оказывается, ничего не изменилось и сейчас. И с урожаем все в порядке. Только аппетиты у моих земляков намного скромнее, чем у столичной торговли. На трассе возле Докшиц клюкву предлагали по 5 рублей за литровую баночку. А в деревне я купила ее еще выгоднее – по 4 рубля за килограмм. Правда, не перебранную - c кусочками мха и сосновыми иголками.

- Ее надо сначала просушить, а потом на ветру продуть, - советует мне соседка, которая собирает клюкву годами и уверяет, что справлюсь я быстро.

В микроавтобусе, на котором она ездила на болота за клюквой, еще шесть человек. Выехали они в семь утра, вернулись через деять часов, два из которых ушло на дорогу. Ехать вроде и недалеко, 25 километров, но, говорят, большая часть пути – настоящее бездорожье, не разгонишься. Все вернулись с полными ведрами ягоды. Супруги Лена и Володя, у которых я покупаю клюкву, – просто чемпионы. Каждый из них собрал по 3,5 ведра! Это ж сколько надо усилий!

- Не, это не тяжело, - смеется Лена. – Тяжело нести на себе. Клюкву в мешок, мешок на плечи, язык на плечи и пошли. По болотам, по кочкам, потом по тропинке.

- Заготовителям будете сдавать ягоду?

- Нет, пока не сдаем. Просушим и на Минск повезем. Там будет на рынке по 40-45 рублей за ведро.

«За черничный сезон заработали три тысячи долларов на двоих»

Я, конечно, чужих денег не считаю, но даже интересно, сколько такими темпами можно заработать.

- В день собираем с Вовой по 3-4 ведра - вот и считайте. По 160 рублей в день где-то, - помогает мне в подсчетах Лена. - Мы каждый день в ягоды ходим. Пока безработные. В России работали несколько лет, вернулись домой. У нас тут сын-студент. Еще не успели здесь устроиться. Устроимся. Пока лето, хорошо заработали на ягодах. За сезон на чернике вдвоем взяли 3 тысячи долларов.

Люди зарабатывают до 160 рублей в день. Фото: Раиса ЮДИНА

- Ого! Это за полтора месяца примерно?!

- Да, кто хотел, заработал. Тетя Валя моя полторы тысячи заработала (тете Вале, на минуточку, лет 80, и за ягодами она несколько раз в день может сгонять на велосипеде – Авт.). Но не все в лес пойдут. Кто-то без денег будет сидеть, но в лес не пойдет. Есть и такие.

Моя соседка Кристина рассказала, что собирать чернику на продажу в этом году было очень выгодно. Заготовители платили за нее дороже, чем за клюкву – по 5 рублей за килограмм.

- Чернику в этом году ее принимали россияне, - просвещает меня в тонкостях ценообразования Кристина. - За 4 часа я собирала 10 кило - 50 рублей. Если каждый день, то за 10 дней - 500 рублей. Клюква, видно не котируется у россиян так, потому что заготовители сейчас местные. Они покупают ягоду там же, где ее собирают. Но сегодня никто возле их машин не остановился, так и стояли с пустыми ящиками, хоть вчера все сдавали им клюкву. Потому что сегодня Докшицкая райзаготконтора подняла цену до четырех рублей, а у них как было по 3,20, так и осталось. А на базаре в Докшицах была вчера она по 30-35 рублей за ведро. Перебранная, без мусора.

«За три часа я спокойно наберу большое ведро»

Народу за клюквой приезжает много. Кристина рассказала, что с утра по дороге они встретили пять машин, которые, судя по всему, отвезли сборщиков ягод на место с утра пораньше, и еще столько же машин стояло у леса, за которым начинается болото.

- Клюква в этом году запоздалая, - говорит соседка. - Все в этом году опоздало. Прошлым летом чернику собирали с 20 июня, этим - с 1 июля. Все на две недели позже – картошка, ягоды, грибы.

- Клюква хорошая в этом году хоть?

- Хорошая. Правда, кто-то уже прошелся там, где мы были, и редко увидишь кочки, буквально усыпанные ягодами, поэтому собираешь по ягодке. Но за три часа я спокойно наберу большое ведро.

- Опасно по болоту ходить?

- Самый опасный участок - там, где болото только начинается. Надо идти по тропинке, ни шагу в сторону. Когда-то я оступилась и еле вытащила потом сапог из трясины. Мы по тропинке этой гуськом идем. Потом, когда собираешь клюкву, все время по щиколотку в воде. Но это не страшно. Знаешь, я выросла рядом с лесом, поэтому лес – это мое. Я там получаю такое удовольствие, что не описать. Это и разрядка, и фитнес бесплатный.

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