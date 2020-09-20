Цены на сельскохозяйственных ярмарках Минска: «Картошки вдвое меньше собрали, чем в том году, потому и дорого»

В Советском районе сезонная сельхозярмарка по выходным проходит в парке Дружбы народов на Бангалор.
Фото: Наталия КРИВЕЦ
Если летом столичный парк Дружбы народов был местом предвыборных пикетов, то с наступлением сезона осенних сельхозярмарок тут развернулась ярмарка Советского района Минска. По расписанию она работает каждые выходные с 10 до 16 часов, но уже в час дня в воскресенье часть продавцов сворачивала палатки.
- Берите сельдерей по дешевке - по 3 рубля отдам, а был по 4. Салат - всего рубль. Все по дешевке отдаем, надо уже сворачиваться, а то скоро водометы подгонят, - шутит продавец.
На ярмарочной площадке - три десятка машин, в основном микроавтобусов. Товар у всех один и тот же - картошка, морковка, лук, чеснок, свекла, капуста, перец.
- Лук ростовский, все остальное - с Брестчины, - поясняет продавец. - Картошка оптом по 60 копеек, а так - по 70. Дорого, да? Так в этом году дешевой картошки не ищите - в два раза меньше собрали, чем в том году, потому и цены такие. Меньше уже не будут.
- У меня по 55 копеек, если оптом, - переманивает покупателей конкурент. - Но меньше никак - реально с урожаем в этом году все плохо - и в Беларуси, и у соседей - в России и Украине.
Покупателей на ярмарке в полдень было меньше, чем продавцов.
Фото: Наталия КРИВЕЦ
Покупателей в полдень совсем мало, а те, что есть, больше прицениваются, чем покупают. Но есть и пара очередей - в основном за перцами.
- За три часа уже мешков двадцать перцев купили. Оптом отдаем по 1,80 за килограмм, в сетке - килограмм 15. Это самый ходовой товар сегодня, не успеваем паковать, - говорит парень. - Еще хорошо лавровый лист идет, охапка - 3 рубля всего.
Ассортимент фруктов и ягод невелик - яблоки, клюква, садовая ежевика и виноград.
- Берите виноград, 3,50 кило, без косточек, как киш-миш, только белорусский.
- Неужели у нас такой растет?
- Да, в Михановичах под Минском. Плантации небольшие, собрали всего пять ящиков, но зато сладкий, как мед! - нахваливает свой товар девушка и протягивает ягодку попробовать. Реально мед!
Виноград из Михановичей - просто как мед!
Фото: Наталия КРИВЕЦ
С соседней машины торгуют яблоками и укропом.
- Што нарасло, тое i прывезлi, - объясняет скромный ассортимент колоритный продавец. - Яблыкi - смак, зараз дам пакаштаваць. У хату заносiце - такi пах iдзе! Не тое што з польскiх.
Продавцы яблок в этом году, как и продавцы картошки, жалуются на неурожай. Говорят, не держатся яблоки на ветках, паданок много, а их только скоту на корм, лежать не будут.
- Если честно, два часа лазил вчера по саду, чтоб насобирать пять ящиков яблок. Падают, так что берите, пока по 2 рубля есть, скоро дороже будут, - прогнозирует продавец.
Цена на ярмарках практически такие же, как и на городских рынках.
Фото: Наталия КРИВЕЦ
А вот лук на Брестчине точно уродил - мешков с луком у машин с номерами брестского региона, кажется, больше, чем мешков с картошкой. Ценник гуманный - рубль за килограмм, а если оптом, то многие готовы отдавать по 80 копеек.
- Мы-то готовы, но пока что-то слабовато лук идет, - жалуется продавец. - В розницу хорошо берут, а оптом мало. Сладкий перец отлично идет, на него надо в следующем году переключаться. У меня хозяйство не очень большое, того-сего понемногу выращиваю, но вот вижу, что с перцем прогадал однозначно. Взял на заметочку на будущее.
ЦЕННИК «КП»
Что почем на сельхозярмарках?
(Цены за килограмм)
Картошка - 55 - 70 коп.
Свекла - 70 коп.
Морковь - 70 - 80 коп.
Лук - 80 коп. - 1 руб.
Чеснок - 7 - 10 руб.
Помидоры - 1,4 - 2,5 руб.
Огурцы - 1,5 - 2,5 руб.
Репа - 2 руб.
Баклажаны - 1,8 руб.
Перец сладкий - 1,8 - 3 руб.
Перец чили - 10 руб.
Укроп - 10 р.
Сельдерей - 3 - 4 руб.
Кукуруза - 1 - 2 руб.
Яблоки - 2 - 2,5руб.
Груши - 2,5 руб.
Ежевика садовая - 7,5 руб.
Клюква - 4,50 - 5 руб.
Слива - 2,5 руб.