Цены на сельскохозяйственных ярмарках Минска: «Картошки вдвое меньше собрали, чем в том году, потому и дорого»

В Советском районе сезонная сельхозярмарка по выходным проходит в парке Дружбы народов на Бангалор. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Если летом столичный парк Дружбы народов был местом предвыборных пикетов, то с наступлением сезона осенних сельхозярмарок тут развернулась ярмарка Советского района Минска. По расписанию она работает каждые выходные с 10 до 16 часов, но уже в час дня в воскресенье часть продавцов сворачивала палатки.

- Берите сельдерей по дешевке - по 3 рубля отдам, а был по 4. Салат - всего рубль. Все по дешевке отдаем, надо уже сворачиваться, а то скоро водометы подгонят, - шутит продавец.

На ярмарочной площадке - три десятка машин, в основном микроавтобусов. Товар у всех один и тот же - картошка, морковка, лук, чеснок, свекла, капуста, перец.

- Лук ростовский, все остальное - с Брестчины, - поясняет продавец. - Картошка оптом по 60 копеек, а так - по 70. Дорого, да? Так в этом году дешевой картошки не ищите - в два раза меньше собрали, чем в том году, потому и цены такие. Меньше уже не будут.

- У меня по 55 копеек, если оптом, - переманивает покупателей конкурент. - Но меньше никак - реально с урожаем в этом году все плохо - и в Беларуси, и у соседей - в России и Украине.

Покупателей на ярмарке в полдень было меньше, чем продавцов. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Покупателей в полдень совсем мало, а те, что есть, больше прицениваются, чем покупают. Но есть и пара очередей - в основном за перцами.

- За три часа уже мешков двадцать перцев купили. Оптом отдаем по 1,80 за килограмм, в сетке - килограмм 15. Это самый ходовой товар сегодня, не успеваем паковать, - говорит парень. - Еще хорошо лавровый лист идет, охапка - 3 рубля всего.

Ассортимент фруктов и ягод невелик - яблоки, клюква, садовая ежевика и виноград.

- Берите виноград, 3,50 кило, без косточек, как киш-миш, только белорусский.

- Неужели у нас такой растет?

- Да, в Михановичах под Минском. Плантации небольшие, собрали всего пять ящиков, но зато сладкий, как мед! - нахваливает свой товар девушка и протягивает ягодку попробовать. Реально мед!

Виноград из Михановичей - просто как мед! Фото: Наталия КРИВЕЦ

С соседней машины торгуют яблоками и укропом.

- Што нарасло, тое i прывезлi, - объясняет скромный ассортимент колоритный продавец. - Яблыкi - смак, зараз дам пакаштаваць. У хату заносiце - такi пах iдзе! Не тое што з польскiх.

Продавцы яблок в этом году, как и продавцы картошки, жалуются на неурожай. Говорят, не держатся яблоки на ветках, паданок много, а их только скоту на корм, лежать не будут.

- Если честно, два часа лазил вчера по саду, чтоб насобирать пять ящиков яблок. Падают, так что берите, пока по 2 рубля есть, скоро дороже будут, - прогнозирует продавец.

Цена на ярмарках практически такие же, как и на городских рынках. Фото: Наталия КРИВЕЦ

А вот лук на Брестчине точно уродил - мешков с луком у машин с номерами брестского региона, кажется, больше, чем мешков с картошкой. Ценник гуманный - рубль за килограмм, а если оптом, то многие готовы отдавать по 80 копеек.

- Мы-то готовы, но пока что-то слабовато лук идет, - жалуется продавец. - В розницу хорошо берут, а оптом мало. Сладкий перец отлично идет, на него надо в следующем году переключаться. У меня хозяйство не очень большое, того-сего понемногу выращиваю, но вот вижу, что с перцем прогадал однозначно. Взял на заметочку на будущее.

ЦЕННИК «КП»

Что почем на сельхозярмарках?

(Цены за килограмм)

Картошка - 55 - 70 коп.

Свекла - 70 коп.

Морковь - 70 - 80 коп.

Лук - 80 коп. - 1 руб.

Чеснок - 7 - 10 руб.

Помидоры - 1,4 - 2,5 руб.

Огурцы - 1,5 - 2,5 руб.

Репа - 2 руб.

Баклажаны - 1,8 руб.

Перец сладкий - 1,8 - 3 руб.

Перец чили - 10 руб.

Укроп - 10 р.

Сельдерей - 3 - 4 руб.

Кукуруза - 1 - 2 руб.

Яблоки - 2 - 2,5руб.

Груши - 2,5 руб.

Ежевика садовая - 7,5 руб.

Клюква - 4,50 - 5 руб.

Слива - 2,5 руб.