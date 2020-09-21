«Тот факт, что вы здесь находитесь - уже нарушение». Здание в центре Минска два года назад запретили использовать, но его до сих пор сдают в аренду

Некоторые арендаторы корпуса №6 бывших цехов завода "Горизонт" не могут принимать клиентов в обычном режиме Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В минувший четверг компания подростков пришла в квест-рум «Quest zone», который находится в корпусе №6 бывшего завода «Горизонт», и не смогла туда попасть - их просто выставили за дверь.

- С арендатором расторгнут договор, у него проблемы, уходите, - сказала подросткам директор ЗАО «Горизонт-Беливенст-Девелопер» Инна Ковалева.

У входной двери на первый этаж здания теперь стоит охранник, и уже несколько дней сюда не могут попасть не только клиенты, но и сами арендаторы. Когда грянул коронакризис, владельцы здания не пошли на уступки по аренде, на которые рассчитывали многие арендаторы, особенно те, кто снимает большие помещения и заработать может только на потоке посетителей. В итоге - конфликт. На днях он вышел на новый виток: собственник здания закрыл двери на первый этаж, и в итоге некоторые арендаторы, ни их клиенты не смогли туда попасть. С другого входа, через заводскую проходную, пускали далеко не всех. В итоге арендаторы, которые лишились возможности работать, вызвали милицию, а потом и сотрудников МЧС, ведь закрытый коридор противоречит правилам пожарной безопасности. И тут выяснилось, что арендаторы помещений корпуса №6 все эти два года не знали, что они платили за аренду здания, которое использовать вообще нельзя.

«Жесточайшим образом наказывать»

Помните, два года назад во время пожара в российском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, 37 из них – дети? После той трагедии в Беларуси МЧС провело проверки в местах массового скопления людей.

- И у меня просьба и поручение: жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей, и, недопустимо, для детей, - отметил тогда Александр Лукашенко.

Одним из зданий, где во время проверок были найдены нарушения, стал печально известный своим затянувшимся конфликтом с арендаторами шестой корпус бывшего завода «Горизонт» в Минске. Недочеты, обнаруженные сотрудниками районного отделения по чрезвычайным ситуациям (РОЧС), в досудебном порядке не были устранены, и в итоге еще в июле 2018 года по решению Экономического суда Минска эксплуатация здания была приостановлена «до устранения нарушений».

Решение суда вступило в законную силу и действует до сих пор. Но, как выяснилось, это не мешает владельцу помещения - ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» - сдавать его в аренду студиям танцев, квест-румам и детскому футбольному клубу. Причем, по словам арендаторов, ставка аренды здесь - одна из самых высоких в городе: от 5,5 до 12 евро за квадрат в зависимости от площади, а состояние здания далеко от идеала.

Замначальника Центрального РОЧС Минска Максим Яковлев говорит, что арендаторов должны были уведомить о состоянии здания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Люди подвергают себя опасности»

- В 2018 году в связи с нарушениями конкретно в этом корпусе районный отдел по чрезвычайным ситуациям собрал пакет документов, подал в Экономический суд, и решением суда эксплуатация этого корпуса с 2018 года запрещена, - говорит приехавший на место конфликта Максим Яковлев, первый заместитель начальника Центрального РОЧС. - РОЧС неоднократно напоминал об этом собственнику здания. Об этом имеется судебный приказ, материалы по реализации судебного приказа направлены в отдел принудительного исполнения Управления юстиций Мингорисполкома. Судебные исполнители должны заниматься этим вопросом. Собственника привлекали к административной ответственности. Вопрос приостановки использования этого здания находится на контроле, мы его не снимали. Находящиеся здесь люди подвергают себя опасности.

«Все четыре этажа этого здания не должны эксплуатироваться»

Замначальника Центрального РОЧС Минска Максим Яковлев говорит, что арендаторов должны были уведомить о состоянии здания. Но все они были шокированы этой новостью.

Он рассказал, что во время многочисленных проверок, которые прошли два года назад, в нескольких зданиях Минска были найдены нарушения, однако почти все исправили эти недочеты, и в Центральном районе Минска корпус №6 бывших цехов завода «Горизонт» - единственное здание, не устранившее нарушения до сих пор.

- Все четыре этажа этого здания не должны эксплуатироваться, здесь не должно быть людей, тем более детей. Тот факт, что вы здесь находитесь - уже нарушение, - сказал сотрудник РОЧС. - Мы настаиваем на том, чтобы здание не эксплуатировалось до устранения всех нарушений. Если не дай бог пострадают люди, в отношении собственника будет возбуждено уголовное дело, потому что они в курсе этого решения. По проекту шестой корпус - это до сих пор производственный цех завода «Горизонт», по документам здесь должны выпускать телевизоры. Также здесь требуются работы по модернизации здания: в том числе системы безопасности, системы оповещения, - все это требует замены и упирается в проектное решение.

Почему же такое здание сдается в аренду? На этот вопрос Инна Ковалева, директор ОАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» корреспонденту «Комсомолки» не ответила. Но заметила, что имеет право не пускать в здание тех, с кем не сложились отношения.

- С арендаторами договора расторгнуты в одностороннем порядке, - пояснила она, ссылаясь на то, что в договоре аренды есть пункт, который позволяет это сделать. Собственник имеет право ограничить доступ к арендуемым помещениям, это тоже прописано в договоре.

Вместе с тем уже несколько дней из-за закрытой двери не могут принимать клиентов в привычном режиме и те, кто не имеет никаких разногласий с собственником: некоторым из них, чтобы встретить клиентов, приходится выходить в фае. Правда, они тоже были не в курсе, что работают в здании, использование которого уже два года должно быть прекращено по решению суда.

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