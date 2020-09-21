Возобновляются полеты из Беларуси в Россию: нужен отрицательный тест на ковид, самолет - раз в неделю, цена - от 124 рублей

Авиакомпании уже запустили продажу: «Белавиа» обещает первый рейс 1 октября
Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Россия, которая с середины марта закрылась от всех соседей из-за угрозы коронавируса, постепенно начинает пускать к себе граждан других государств. Теперь дорога на Москву открыта и для белорусов.
Кто и как может ехать?
Беларусь никаких ограничений не вводила, так что и открытие границ – прерогатива Москвы. Согласно свежему постановлению правительства РФ, въехать на территорию страны могут граждане Беларуси, а также те, у кого есть наш вид на жительство. Цель поездки и ее срок неважны.
В документе оговорено, что речь только об авиасообщении. То есть автомобильные пункты пропуска все еще на замке, не стоит планировать и поездку поездом. Пока наш путь – самолет. Причем только из Минска в Москву.
На каких условиях?
Никаких дополнительных документов гражданам Бнларуси для въезда на территорию восточного соседа не нужно. Но ковидные времена накладывают на путешественников особые условия. С собой нужно иметь отрицательный ПЦР - тест на коронавирус, анализ должен быть взят не раньше, чем за три дня до вылета, уточняют в посольстве Беларуси в России.
Еще одно условие для пассажиров – заполнить самодекларацию о состоянии здоровья. Форму можно скачать в разделе «COVID-19. Информация для пассажиров» или получить анкету на борту.
Когда можно покупать билеты?
Авиакомпании уже запустили продажу: «Белавиа» обещает первый рейс 1 октября, «Аэрофлот» - 26 сентября. Правда, перевозчики предупреждают, что есть риск новой отмены полетов. Но в мире, который ждет вторую волну коронавируса, такой риск есть у любого путешествия. Пока речь идет о единичных рейсах раз в неделю.
Пока на сайте "Белавиа" есть билеты только на 26 октября из Минска в Москву, цена - от 124 рублей и до 1169 за бизнес-класс.