Возобновляются полеты из Беларуси в Россию: нужен отрицательный тест на ковид, самолет - раз в неделю, цена - от 124 рублей

Авиакомпании уже запустили продажу: «Белавиа» обещает первый рейс 1 октября Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Россия, которая с середины марта закрылась от всех соседей из-за угрозы коронавируса, постепенно начинает пускать к себе граждан других государств. Теперь дорога на Москву открыта и для белорусов.

Кто и как может ехать?

Беларусь никаких ограничений не вводила, так что и открытие границ – прерогатива Москвы. Согласно свежему постановлению правительства РФ, въехать на территорию страны могут граждане Беларуси, а также те, у кого есть наш вид на жительство. Цель поездки и ее срок неважны.

В документе оговорено, что речь только об авиасообщении. То есть автомобильные пункты пропуска все еще на замке, не стоит планировать и поездку поездом. Пока наш путь – самолет. Причем только из Минска в Москву.

На каких условиях?

Никаких дополнительных документов гражданам Бнларуси для въезда на территорию восточного соседа не нужно. Но ковидные времена накладывают на путешественников особые условия. С собой нужно иметь отрицательный ПЦР - тест на коронавирус, анализ должен быть взят не раньше, чем за три дня до вылета, уточняют в посольстве Беларуси в России.

Еще одно условие для пассажиров – заполнить самодекларацию о состоянии здоровья. Форму можно скачать в разделе «COVID-19. Информация для пассажиров» или получить анкету на борту.

Когда можно покупать билеты?

Авиакомпании уже запустили продажу: «Белавиа» обещает первый рейс 1 октября, «Аэрофлот» - 26 сентября. Правда, перевозчики предупреждают, что есть риск новой отмены полетов. Но в мире, который ждет вторую волну коронавируса, такой риск есть у любого путешествия. Пока речь идет о единичных рейсах раз в неделю.

Пока на сайте "Белавиа" есть билеты только на 26 октября из Минска в Москву, цена - от 124 рублей и до 1169 за бизнес-класс.