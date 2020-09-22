Выгодные вложения в недвижимость – квартиры в рассрочку без справок и поручителей

Комплекс располагается прямо у метро «Грушевка».

Рынок недвижимости неизбежно меняется и адаптируется к новой реальности. Отсутствие определенности сильно сказывается на всех сферах бизнеса, заставляя покупателей изменять модели своего поведения. Главным образом это относится к людям, которые планировали покупку жилья, а сейчас выжидают и следят за развитием ситуации в нашей стране и мире.

Застройщики же стараются предложить клиентам еще более выгодные условия по приобретению квартир. При этом, покупатели минимизируют риски и акцент смещается в сторону домов с высокой стадией готовности в сравнении с покупкой на начальном этапе.

Тем не менее, покупка квартиры именно сейчас может стать крайне выгодным вложением, так как является выгодной альтернативой банковским вкладам.

Жилой комплекс «Гранд Хаус», который находится в шаговой доступности от станции метро «Грушевка» и в 10 минутах езды от центра города, предлагает покупателям еще один выгодный вариант покупки жилья – рассрочку на приобретение квартир до 5 лет напрямую от застройщика, без справок и поручителей. Предложение действует для двух- и трехкомнатных квартир со сроком сдачи уже в следующем году.

Удобное расположение в центре

«Гранд Хаус» удачно расположен в сердце деловой жизни Минска, рядом со станцией метро «Грушевка» и остановками наземного общественного транспорта. Он находится на пересечении одной из главных транспортных артерий города — проспекта Дзержинского — с улицей Щорса. До любой точки города можно добраться максимально быстро и удобно благодаря отличному транспортному сообщению.

До центра города от ЖК 10 минут езды, а до выезда из Минска по направлению к трассе Брест – Москва — 15 минут.

Что нужно знать о ЖК

Жилой комплекс возведен с применением монолитно-каркасной конструкции с утеплением, наружные стены дома заполнены керамическим кирпичом. Для будущих жителей это означает высокую степень теплоизоляции и поддержание комфортной температуры в квартире в любое время года.

В отделке входных групп используется керамогранитная плитка.

Под всеми секциями дома есть подземным паркинг с контролем доступа. Спуститься в паркинг жители смогут из каждой секции на бесшумном лифте Otis. Кроме того, на его территории есть места не только для автомобилей, но и для мотоциклов.

Паркинг имеет распределенные потоки въезда и выезда, чтобы избежать заторов и очередей.

Детская площадка расположена на территории комплекса.

Уже сегодня завершено благоустройство первой очереди строительства. Современная детская площадка размещается со стороны двора, рядом с ней оборудованы зоны отдыха для родителей.

На фото изброжен велобокс для хранения велосипедов.

Финальный этап строительства

Сам комплекс находится в завершающей стадии строительства, 8 секций дома уже сданы и введены в эксплуатацию, остальные 5 сдаются во 2 и 4 квартале 2021 года. Это значит, что к покупке доступны последние квартиры в данном районе, а к моменту сдачи все строительные работы на территории жилого комплекса будут завершены и не помешают будущим жильцам.

Квартиры, которые ЖК «Гранд Хаус» предлагает в рассрочку, находятся в секциях, немного удаленных от шумного проспекта: они удачно располагаются на пересечении улиц Щорса и Папанина.

На какие квартиры распространяется рассрочка

Длительная рассрочка от застройщика действует на двух- и трехкомнатные квартиры во второй и третьей очередях строительства со сроком сдачи 2 и 4 квартал 2021 года. Площадь квартир составляет от 58 до 93 квадратных метров. Ниже представлен пример планировки квартиры евроформата 58 м2:

Планировка в квартирах свободная, поэтому организовать свое будущее жилое пространство можно самостоятельно.

Во всех квартирах устанавливаются двухкамерные стеклопакеты REHAU, отлично сохраняющие тепло и обеспечивающие хорошую звукоизоляцию от уличного шума. Батареи Kermi с индивидуальными терморегуляторами дают возможность самим регулировать температуру и контролировать потребление теплоэнергии. В квартиры проведен оптико-волоконный кабель, который позволяет подключить высокоскоростной интернет и интернет-телефонию.

Высота потолков в квартирах — 2,7 метра, квартиры сдаются с черновой отделкой.

Условия рассрочки

Рассрочка предоставляется на период до 5 лет с первым минимальным взносом 30%. Оставшаяся часть разбивается на равные платежи ежемесячно либо согласно индивидуальному графику. При этом чем меньше период рассрочки, тем выгоднее стоимость кв.м.

Более подробную информацию можно получить в отделе продаж жилого комплекса «Гранд Хаус» и по телефону +375 (17) 336−73−88. Для иногородних граждан есть возможность получить консультацию удаленно через средства видеосвязи.