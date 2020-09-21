С 24 сентября в Минске заработают все крупные кинотеатры. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Кино в Минске поставили на паузу в середине апреля. Тогда во всех кинотеатрах сети «КиноМинска», кроме «Беларуси», кинопоказы были приостановлены – не было кинопремьер, да и люди, напуганные коронавирусом, предпочитали смотреть кино дома на диване. В июне возобновил работу для семейной аудитории, а также вечерние и ночные субботние показы кинотеатр «Ракета». Посмотреть кино в «Ракете» в последнее время можно было с четверга по воскресенье, а с 24 сентября этот кинотеатр также перейдет на работу во все дни недели.

В конце августа открылись «Аврора», «Берестье», «Комсомолец», а 10 сентября – «Мир». С 24 сентября возобновят работу оставшиеся кинотеатры сети «КиноМинска»: «Дом кино», «Киев», «Москва», «Пионер», «Октябрь», «Салют», «Центральный». В этот день на большие экраны выйдет спортивная новая российская драма «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя. В главной роли в этой ленте снялся Александр Петров.