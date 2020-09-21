Александру Помидорову дали 8 суток. Родные узнали о заседании суда по голосу музыканта из-за закрытой двери

Александр Помидоров нередко выступал на улице, в том числе поддерживая кандидата в президенты Алеся таболича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержали известного музыканта Александра Помидорова после небольшого концерта в лесопарковой полосе в Шабанах в субботу, 19 сентября. Очевидцы выложили видео в интернет, где артист, не сопротивляясь, идет в автозак в сопровождении силовиков. Позже в ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание музыканта и то, что Александр Кривошеев (настоящая фамилия артиста) доставлен в Заводское РУВД в рамках административного процесса.

Вместе с ним задержали и вокалиста метал-группы Gods Tower Владислава Новожилова, которого больше знают под псевдонимом Lesley Knife.

В понедельник было известно лишь, что музыкантов будут судить в суде Заводского района - но не время суда. О том, что суд прошел, родные и друзья узнали постфактум, так как объявление было вывешено позже, чем начался суд. Друзья услышали голос Помидорова, который доносился из-за закрытой двери – его точно ни с кем не спутаешь. В здание суда Заводского района музыканта не привозили, он находился в ИВС на Окрестина – процесс проходил онлайн.

Александра Кривошеева судили по популярной этой осенью статье 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Рок-музыканту назначили 8 суток ареста.

Друг Помидорова, вокалист группы «Крама» Игорь Ворошкевич считает, что уличный музыкант становится неугодным, как только он исполняет что-то национальное, на беларускай мове.

- Подобное уже происходило во время президентских выборов 2010 и 2015 года. Правда, раньше не садили на сутки, а забирали на 3 часа, просто чтобы не дать возможность выступить. Могу предположить, что Саше и Владу предложили подписать какой-нибудь протокол. И раз их не выпустили, значит, они отказались подписывать. Но это мое предположение – а что там было на самом деле, мы узнаем, только когда они выйдут.

О том, был ли суд над Владиславом Новожиловым, пока неизвестно.

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