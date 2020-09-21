Ветеран ОМОН: «Когда стоишь в цепи и тебе командуют «Задерживайте!» - ты не можешь не выполнить приказ»

36-летний белорус Павел Кулаженко отслужил в витебском ОМОНе 5 лет после службы в спецназе внутренних войск.

- Меня увлекала военная тематика, я всегда был физически крепким парнем, занимался разными видами боевых искусств, и когда меня призвали в армию, я решил, что это будет что-то вроде голливудского фильма «Солдат Джейн». Но в реальности оказалось не так, - с Павлом мы беседуем по скайпу. - Меня распределили во взвод специального назначения в/ч 5530 в Полоцке. Потом проходил сержантские сборы в роте подготовки младших командиров спецподразделений в в/ч 3214 в Минске. В 2006 году мне предложили продолжить службу. Так я поступил в Витебский ОМОН.

«Нас учили в первую очередь думать, физической подготовки почти не было»

- Кто мог попасть на службу в отряд милиции особого назначения?

- На фоне постоянной текучки и нехватки кадров в витебской милиции ОМОН был совершенно иным, качественным подразделением. За год туда могли попасть на службу 1 - 2 человека - меня, например, взяли потому, что у них не было сотрудника в весовой категории 90 кг, который мог бы представлять подразделение на соревнованиях по рукопашному бою. То есть там служили матерые волки с колоссальным опытом. Мне нравилось служить, потому что нас учили противодействию криминалу и терроризму. Мы занимались задержанием серьезных криминальных элементов, проводили сложные спецоперации.

Павел служил в войсках спецназначения. Фото: личный архив.

- Как готовили сотрудников ОМОН?

- У нас была хорошая огневая подготовка, при этом физической подготовки фактически не было - разве что несколько раз в год мы сдавали нормативы. В первую очередь нас учили думать, чтобы мы могли быть автономными и не подставляли подразделение во время операции. В остальное время мы были загружены командировками, взаимодействовали с другими службами. Адская физическая подготовка - по шесть часов в день - у меня была в армии в спецназе, особенно на сержантских сборах. Нас заставляли бегать с голым торсом 7 километров - даже когда однажды на улице было -26, отжиматься на кулаках или на запястьях кистями внутрь, прыгать на кулаках 100 метров… Помню, стоим на плацу во время занятий по тактической подготовке в экипировке со щитами, а по щитам течет кровь струйками с разбитых рук. Помню, в тот момент я осознал, что могу здесь умереть - и никто даже глазом не моргнет.

- А сколько времени уделялось на обучение по разгону протестных акций?

- В основном такие тренировки у нас были каждый день во время сержантских сборов в роте подготовки младших командиров спецподразделений - именно там нас учили, как работать против толпы. А за 6 лет службы в ОМОНе занятия по тактической подготовке проводили всего 2 - 3 раза. Думаю, сейчас многое поменялось в ОМОНе, поскольку вижу тенденцию, что омоновцев стали часто использовать на массовых акциях. Почему? Мне кажется, потому что стали сильно расширять штат. Я приходил служить в ОМОН, в котором было 70 человек и два взвода. Через 5 лет штат расширили до 120 человек, в ОМОН стали брать женщин, переводить людей из других подразделений, в том числе более слабых. Уровень спецподразделения, по моему мнению, начал падать.

Павел Кулаженко служил в ОМОНе 6 лет. Ветеран спецподразделения говорит, что до 2010 года ОМОН не привлекали для разгона массовых демонстраций. Фото: личный архив.

«Концепция такая: у врага нет ни пола, ни возраста»

- Многих во время августовских событий впечатлила чрезмерная агрессия со стороны сотрудников силовых структур. Это состояние как-то специально тренируется? Или просто есть люди, склонные к насилию?

- Когда я видел кадры особенно жестких задержаний, не смог найти ни одной причины, чтобы это объяснить. Есть такая штука, как порог насилия - насколько ты готов причинить вред человеку. Такие, как я, ребята никогда не станут бить женщин и не нападут впятером на одного человека. Мне легче нанести короткий удар в печень, чтобы человек почувствовал адскую боль, но при этом у него не останется даже синяка на теле. Скажем так, это дозированное насилие, которое применяется для того, чтобы человек сделал то, что мне нужно.

Есть и еще один момент, связанный с тем, что сотрудников ОМОНа на протяжении последних лет убеждают в одних и тех же идеологических догмах. Для этого были отдельные занятия, где из года в год мы писали одно и то же. Нужно понять, что силовики в большинстве своем замучены сумасшедшим графиком работы, у них нет времени изучать разные источники, они уверены, что Беларусь нужно защищать от угроз Запада и НАТО. Поэтому у них концепция такая: у врага нет ни пола, ни возраста.

Белорус переехал в Нью-Йорк в 2011 году по грин-карте. Фото: личный архив.

- Сегодня человек в форме с надписью «ОМОН» вызывает у многих страх. Так было всегда?

- Могу сказать, что до 2010 года ОМОН не использовали в отношении мирного населения. Мой командир говорил: «Если человек нарушает административный или уголовный законы, задерживаем по всей строгости. Но если люди просто собираются и хлопают, их задерживать нельзя». С тех пор произошла тотальная замена кадров, в том числе и в верхах. Не скажу, что до этого в ОМОНе были все умные ребята, но у них были жестко сформированы принципы. После 2010 года квалифицированные кадры начали уходить, а на их место приходить люди - в основном из глубинки, с соответственным просоветским менталитетом, они все это время были условно изолированы и не видели мира…

В 2011 году я решил уйти из ОМОНа. В этом же году окончил юридический факультет БГУ, позже выиграл грин-карту и решил уехать в США. Сейчас живу в Бруклине и работаю персональным тренером. Еще запустил свой канал на YouTube под названием Exomon.

В США Павел работает персональным тренером. Фото: личный архив.

«Отказ выполнять приказ квалифицируется как преступление»

- Какие спецсредства мог применять ОМОН в отношении протестующих, когда вы служили?

- У нас были светошумовые гранаты, но на моей памяти мы их не применяли. Только при задержании опасных преступников. Например, смоделируем такую ситуацию, когда мужик застрелил соседа и заперся в бане. Его оттуда никак не выкуришь, а у него охотничье ружье, которое создано убивать. Вот тогда мы применяли светошумовые гранаты. Мы в то время не применяли газовые гранаты, но уже прорабатывался вопрос об использовании таких слезоточивых газов, как «Черемуха», он может вызвать даже отек легких…

- А может ли сотрудник ОМОНа отказаться выполнять приказ командира?

- Когда ты стоишь в цепи силовиков и тебе говорят: «Задерживайте людей или отсекайте толпу» - ты не можешь отказаться выполнять этот приказ. Нельзя его квалифицировать даже как преступный. Кто это будет делать? Никто из государственного аппарата. Поэтому отказ выполнять приказ квалифицируется как преступление. Но и занимать пассивную позицию в сложившейся сейчас в Беларуси ситуации, на мой взгляд, нельзя.

По мнению Павла, силовики уверены, что Беларусь нужно защищать от угроз Запада и НАТО. Фото: личный архив.

А КАК У НИХ

Как полиция разных стран подавляет протесты?

Мы посмотрели, как во время крупных протестов действуют силовые структуры стран Европы и США

Во Франции редко запрещают мирные демонстрации, исключение - если митинг может нарушить общественный порядок, но на деле таких случаев мало. Применять силу к протестующим также можно в исключительных случаях: если на демонстрации начинаются погромы и насилие. Так, например, во время разгона самого масштабного протестного движения «желтых жилетов» французская полиция, которая считается одной из самых вооруженных, применяла в отношении протестующих водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Позже полицию обвинили в чрезмерном применении силы.

Основанием для разгона митинга в Великобритании может стать только серьезное нарушение порядка: пока митингующие не нарушают уголовный закон, полиция не имеет права применять силу. Англичане также должны предупреждать о марше лишь в том случае, если есть движение людей по улицам - то есть собраться на площади можно без предупреждения властей. За полицейский произвол на мирных демонстрациях наказывают. Один из последних случаев произошел на митинге во время саммита G20 в 2009 году, когда прохожий умер во время беспорядков. Полицейского, виновного в его смерти, нашли и судили за непредумышленное убийство. Его оправдали, но из полиции уволили.

В Германии о мирных демонстрациях нужно сообщить за 48 часов до начала, но если это спонтанный протест, вызванный общественно важными событиями, делать этого не надо. Закон в Германии запрещает разгонять мирные демонстрации, даже если акция не согласована. А применять силу можно в случае насилия и уничтожения имущества со стороны протестующих. Однако эти правила не всегда соблюдают немецкие силовые структуры. По данным Рурского университета, каждый год фиксируется более 10 тысяч случаев чрезмерного насилия полицейских в отношении демонстрантов, пишет Euronews.

Волна больших массовых протестов сейчас идет в США. Они начались 26 мая 2020 года после того, как офицер полиции во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда (Флойд пытался ограбить беременную женщину. - Ред.) прижимал коленом его шею в течение 8 минут. Флойд погиб от удушения, офицер, который его задерживал, и двое его коллег были арестованы. Протесты охватили всю Америку, участники протестов выступали против полицейского насилия и расизма. В 93% случаев протесты (7500 акций) прошли мирно, сообщал Wall Street Journal. Примерно 220 акций не обошлись без столкновения с полицией и разрушения имуществ. Во время акций погибли 19 человек, 30 получили травмы глаза (треть ослепла на один глаз) - в основном из-за применения резиновых пуль.

С июля 2020 года акции протеста проходят в самой бедной стране Евросоюза - Болгарии. Демонстранты требуют отставки правительства во главе с Бойко Борисовым. За это время несколько министров подали в отставку, однако премьер-министр Бойко Борисов остается на своем посту. В начале сентября протестующие пытались взять штурмом здание Народного собрания Болгарии. Участники протеста бросали в полицейских яйца и камни, те в ответ применили слезоточивый газ. 80 человек получили ранения, 200 были задержаны, сообщают СМИ Болгарии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- По данным телеграм-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, с 9 по 13 августа в разных городах Беларуси было задержано около 6700 человек, всего за период с 9 августа по 13 сентября - около 8600. По информации правозащитного центра «Весна», лишенного аккредитации в Беларуси, с начала протестов в Беларуси задержано около 11 тысяч людей.