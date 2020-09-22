Мужчина, изувечивший музыканта «Ляписа Трубецкого», получил 5 лет лишения свободы

В суде Московского района вынесли приговор по делу избитого музыканта Руслана Владыко Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Во вторник, 22 сентября, в суде Московского района вынесли приговор по делу избитого музыканта Руслана Владыко, который умер в январе 2020 года.

Напомним, летом 2019-го одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко избили, а затем ограбили. Избитого Руслана на улице нашла банковский работник. Музыкант получил тяжёлую черепно-мозговую травму, находился в коме и умер спустя месяцы после нападения. Ему было всего 45 лет.

Обвиняемым по этому делу проходит не раз судимый минчанин Сергей Шукан. Ему предъявили обвинение по двум статьям - п. 7 ч. 2 статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» и ч. 2 ст. 206 УК РБ «Грабеж». По версии обвинения, Шукан не только избил музыканта, но ещё и похитил его вещи, после чего скрылся. Известно, что незадолго до этого Руслан Владыко отдыхал в одном из минских баров, в тот же вечер там находился и обвиняемый.

Слушая приговор, Шукан ходил из стороны в сторону в "клетке". Было видно, что мужчина нервничает.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам с отбыванием наказания в колонии в условиях строгого режима.

- 5 лет всего лишь, - говорит расстроенно мать Руслана после оглашенного приговора. - Он (сын. - Авт.) меня содержал, помогал. У меня два слуховых аппарата - я не слышу... Такой сын редко бывает. Я думала, ему (обвиняемому. - Овт.) лет 10 дадут. Прокурор, как мне сказали, запросил 11 лет. Он сказал, что ударил только один раз. У Руслана было расколото основание черепа... То ли это потом еще били, и их найти не могут - ведь четверо (нападавших. - Авт.) их было - так говорят.

Родные Руслана получат компенсацию за моральный вред: сестра музыканта - 10 тысяч, а мама - 30 тысяч рублей.

Как писала "Комсомолка", после нападения за Русланом ухаживали сестра с мамой.

- Три месяца мы ухаживали за ним в реанимации, потом три месяца в неврологии в больнице и потом полтора месяца в хосписе. Он был весь в трубках, в сознание так и не пришел. Супруга Руслана не принимала участия, - говорила "КП" сестра музыканта Светлана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сестра погибшего гитариста «Ляписа Трубецкого»: «Месяцами Руслан лежал весь в трубках, в сознание так и не пришел»

В Минске судят мужчину, избившего одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой». Музыкант умер 19 января 2020 года (подробнее)