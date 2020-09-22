«В классе ребенок заболел коронавирусом - всех отправили в самоизоляцию»: как учат в школах, где есть ковид

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Сейчас каждые сутки регистрируется больше 200 новых случаев коронавируса, конечно, заболевают и школьники. Некоторые классы вынуждены уходить в самоизоляцию.

- На пачатку мінулага тыдня выявілася, што ў класе сына захварэў дзіцёнак, - рассказывает Антон (имя изменено), его сын учится в начальной школе при одной из минских гимназий. - Увесь клас адправілі ў самаізаляцыю. Нібыта на 14 дзён, але, напэўна, будзе менш. Цяпер дзеці знаходзяцца дома, а настаўніца дасылае заданні, якія трэба выконваць. У нас ужо ёсць падобны досвед - гэтак мы вучыліся ў IV чвэрці мінулага года.

Хотя одно различие, по мнению папы школьника, есть.

- Цяпер бацькам яшчэ больш трэба патурбавацца пра здароўе дзяцей. Ва ўсіх дзяцей і настаўніцы ўзялі аналізы - напрыканцы мінулага тыдня - праз тры-чатыры дні пасля таго як стала вядома пра выпадак каранавірусу ў класе, але вынікаў дагэтуль няма, - рассказывает Антон. - Барацьба з пандэміяй - так сабе. Нам паабяцалі, што вынікі будуць на пачатку тыдня.

Дзеці з класа жывуць у розных раёнах, таму паўсюль усё арганізавана па-свойму: да кагосьці прыходзілі дадому, каб зрабіць аналіз, хтосьці павінен быў сам весці дзіцёнка ў паліклініку.

Антон говорит, что родителям дали справку о том, что ребенок находится в самоизоляции.

- Але лісток непрацаздольнсці бацькам не даюць, даюць толькі нейкую даведку аб тым, што дзіцёнак знаходзіцца дома. Мы дакладна не зразумелі, але гэта, напэўна, каб паказаць, калі дзіцёнак навучаецца недзе дадаткова, ходзіць у гурткі. Але бацькі застаюцца з дзецьмі ці то за свой кошт, - говорит отец и высказывается о ситуации. - У мяне раней жонка была кантактам 1-га ўзроўню. Пакуль да яе прыйшлі, каб узяць аналізы, да гэтага часу ў яе ўжо скончыўся тэрмін самаізаляцыі. І мне незразумела, што рабіць астатнім у сям’і. У нас чатыры чалавекі. Зразумела, што ўсе кантактуюць адно з адным. Адзін чалавек ізаляваны, а астатнім трэба хадзіць на працу, у школу ці садок. Пакуль будуць вынікі тэстаў, пройдзе тыдзень. І калі чалавек хворы, то за гэты час ён заражае іншых. Так можна яшчэ вельмі доўга змагацца з каранавірусам.

Напомним, перед началом учебного года «Комсомолка» интересовалась в Министерстве образования, как начнется учеба, учитывая тот факт, что в Беларуси каждый день регистрируются новые случаи коронавируса, а медики прогнозируют вторую волну. Тогда начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова сказала, что «все учреждения образования начнут работать в штатном режиме» и назвала ситуацию с COVID-19 в Беларуси довольно спокойной.

- К началу учебного года министр образования и министр здравоохранения подписали методические рекомендации по организации учебного процесса в условиях распространения инфекции. В рекомендациях подробно расписано, каким образом будет организован образовательный процесс в случае вспышки инфекции, - сказала Каржова.

- Мы будем придерживаться тех механизмов, которые были отработаны в четвертой четверти, - рассказывали «Комсомолке» на днях об организации учебного процесса в Минобразования. - Министерство здравоохранения выпускало рекомендации, мы их соблюдаем. Это противоэпидемические меры: соблюдение гигиены - дети моют руки, есть необходимые санитарные средства, это рассадка в школах и классах. Ну и стараемся от массовых мероприятий детей по максимуму ограждать.

В каждой школе есть необходимые информационные технологии и механизмы. Сейчас не проблема, чтобы дети переходили и учились онлайн, уверены в министерстве.

- Проблема в том, что дети все-таки должны учиться в школах. Классно-урочная система - оптимальный вариант. Когда преподаватель видит своего учащегося, а учащийся ходит на занятия и занимается на уроках, - говорила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

СКАЗАНО

И.о. министра здравоохранения: «Пандемия заставила многие страны переформатировать здравоохранение»

В интервью “Медицинскому вестнику” исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич высказался о пандемии коронавируса.

- Мы достойно прошли этот этап, с общей победой, с мобилизацией ресурсов внутри системы и со стороны государства в целом. Не было у нас ранее таких обстоятельств, когда и стратегические решения, и ежедневные были под личным контролем главы государства. Работа осуществлялась при огромной поддержке общественных и международных организаций, бизнеса, всего гражданского общества.

Мы подвергли анализу наши ошибки, объективные и субъективные. Данный анализ лег в основу мероприятий в нынешнем осеннем периоде. Окончательная же оценка, это говорят и эксперты ВОЗ, будет возможна не ранее второго полугодия 2021 года.

Пандемия заставила многие страны переформатировать свое здравоохранение. И то, что кем-то считалось недостатками нашей системы, оказалось ее достоинствами: сохраненная санитарно-эпидемиологическая служба, достаточный коечный фонд, развернутый в том числе в малых административно-территориальных единицах.

У Беларуси можно и нужно учиться. Наши принципы построения экономики здравоохранения позволяют быстро и эффективно решать глобальные вопросы. Мы имеем возможность концентрации сил и ресурсов на определенных направлениях.