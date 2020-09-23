«Водителям не разрешают перевозить шоколадки и вкусняшки для себя - только перевозимые грузы»: на западных границах Беларуси усилен контроль

Некоторые перевозчики ищут альтернативные пути объезда территории Беларуси Фото: Виктор ДРАЧЕВ

18 сентября представители Государственного таможенного комитета сообщили об усилении контроля на западных границах республики. Случилось это после заявления Александра Лукашенко, которое он сделал днем ранее,17 сентября, выступая на женском форуме «За Беларусь».

- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - сказал тогда Александр Лукашенко.

В последующие после его заявления дни водители-дальнобойщики подтверждали: контроль на границе с Евросоюзом, особенно в отношении физических лиц, ужесточился, но нормы ввоза товаров не изменились.

Говорили они и о так называемом бестоварном въезде, который не предполагает ввоз в Беларусь товаров длительного пользования, купленных за рубежом.

Как выясняется, спустя несколько дней бестоварный въезд в Беларусь, например из Польши, стал фактически правилом.

- Машины ездят как прежде, мы работаем, границы открыты. Я в основном работаю сейчас по польскому направлению, вот только за утро было две новые сделки, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» менеджер одного из логистических предприятий Дарья Малиновская. - Какого-то усиленного режима досмотра тоже нет, все в рабочем порядке, а вот бестоварный въезд действительно реализуется: водителям не разрешают перевозить шоколадки и вкусняшки для себя - исключительно перевозимые грузы, указанные в сопроводительных документах.

Параллельно на некоторых тематических форумах появились сообщения от физлиц: люди пишут о том, что сотрудники таможни разрешают провезти только бэушные вещи, однако каких-либо официальных документов, подтверждающих фактический запрет ввоза, скажем, нескольких шоколадок, нескольких пачек кофе или подгузников, не предоставляют.

РОССИЙСКИЕ ФУРЫ, СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ ЕВРОСОЮЗА ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ В РОССИЮ, ОПАЗДЫВАЮТ. ИНОГДА НА ПЯТЬ СУТОК

Срыв поставки европейских грузов в РФ через Беларусь уже доходит до пяти дней. Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ».

- Если в 2019 году в среднем в Беларуси досматривалась одна из ста фур, следующих транзитом в Россию, то в последние две недели фактически все российские «сборки», въезжающие со стороны Литвы, отправляются на досмотр. В среднем сейчас срок срыва поставки европейских грузов в РФ через Беларусь доходит до пяти дней, - цитирует «Ъ» слова бизнес-омбудсмена по вопросам транспорта и логистики Игоря Ребельского.

Перевозчики ищут альтернативные пути объезда территории Беларуси. Первый вариант - проложить маршрут из Латвии напрямую в Россию: это крюк в 200 километров и удорожание стоимости перевозки примерно на 30%.

Еще один вариант - движение через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 километров. К тому же российским логистическим операторам, имеющим консолидационные склады в Литве (а таких большинство), крайне невыгодно направлять машину через польско-белорусский участок границы.

ОФИЦИАЛЬНО

- С учетом сложившейся обстановки на границе с Евросоюзом белорусская таможня усилила таможенный контроль, в том числе в отношении физлиц, которые везут через границу товары. Это сделано с тем, чтобы не допустить перемещения через границу запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товара под видом товаров для личного пользования, - так в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси прокомментировали информацию о бестоварном въезде.

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