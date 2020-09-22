От 177 долларов в одну сторону и свежий тест ПЦР на коронавирус: как улететь из Беларуси в Россию

Пока авиакомпании восстанавливают графики, рейсы будут не ежедневными. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В марте из-за пандемии коронавируса Россия отменила авиарейсы в Беларусь, оставив лишь редкие рейсы для граждан страны, которые пытались попасть домой. А 21 сентября правительство России приняло распоряжение №2406-р, по которому авиасообщение с Беларусью возобновляется. Рассказываем, на каких условиях белорусы могут попасть в Россию.

Отрицательный тест на коронавирус плюс самодекларация

Чтобы попасть на территорию страны-соседки, белорусам нужно заранее запастись отрицательным тестом на COVID-19, предупреждает посольство Беларуси в России. Экспресс-тест не подойдет, нужен мазок из носоглотки методом ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до полета. На борт пускают только с результатом теста. А вот россиянам проще - они могут сдать тест в течение трех дней по прилете из Беларуси. В отличие от большинства европейских стран, никакой самоизоляции в России от вас не потребуют.

Сдать тест можно только платно (стоимость около 40 рублей) в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (см. «КСТАТИ») по предварительной записи. Дозвониться проблематично, но есть еще и онлайн-запись. Для прохождения теста запаситесь бумагами: заявлением, квитанцией об оплате теста, двумя копиями паспорта, копией билета или другого документа, который подтверждает выезд.

Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приема пищи, курения, чистки зубов.

Но и это еще не все бюрократические формальности - пассажир должен заполнить «Самодекларацию пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения», которую у вас заберут в пункте пропуска в России. Заполнить ее можно предварительно (форма есть на сайте «Белавиа») или получить при посадке на борту. Это делается, чтобы найти всех, кто контактировал с больным, если окажется, что на борту был кто-то с коронавирусом.

Улететь можно «Белавиа» или «Аэрофлотом»

Пока авиакомпании восстанавливают графики, рейсы будут нерегулярными. Улететь в Москву авиакомпанией «Белавиа» можно раз в неделю - по средам. Так, ближайший рейс Минск - Москва национальной авиакомпании состоится 30 сентября. Стоимость билета в экономклассе в одну сторону - 639 рублей (304 доллара). Ближайший рейс в Сочи 30 сентября обойдется в 1121 рубль, в Новосибирск - 1286 рублей в одну сторону. А вот слетать напрямую в Питер можно пока не ранее конца октября.

До пандемии российская авиакомпания «Аэрофлот» летала в Минск в среднем 50 раз в неделю, сейчас будет только раз - по субботам. Ближайший рейс - 26 сентября. Стоимость самого дешевого билета до Минска в одну сторону без багажа составляет 11 668 российских рублей, или 154 доллара, обратный билет - 177 долларов. Это более чем в два раза дороже, чем до начала пандемии. Но и вдвое ниже, чем рейсы «Белавиа».

КСТАТИ

Где в Беларуси можно платно сдать ПЦР-тесты на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии;

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.