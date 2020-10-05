- В традиционной картине мира белорусский крестьянин был внизу социальной иерархии, зависимым от панов, священников и торговцев, - объясняет кандидат исторических наук Сергей Грунтов. - Правда, зависимость - прежде всего финансовая - воспринималась как данная Богом. А вот злоупотребление этой зависимостью могло вызвать открытый протест.- И в чем протест мог выражаться?- Крестьяне отводили душу в символическом насилии - рассказах, где им удавалось перехитрить, унизить, а то и побить арендатора, священника или пана. Но в острые моменты толпой шли к пану, падали на колени, молили одолжить хлеб для посевной в голодный год. Если не помогало, нередко брали вилы и шли громить и даже сжигать имение. К тому моменту люди понимали: терять нечего - после неповиновения пришлют войска, многих ждет каторга. Так что протест у предков - это опыт пересечения тонкой границы терпения, которое кажется безграничным.Во время хлебных бунтов милиционеры передавали награбленный хлеб детям- Часто ли протесты выходили за пределы деревень?- Если добиться чего-то у помещика не удавалось, крестьяне шли за правдой в ближайшие города с волостным или уездным правлением. Например, в 1861-м ходили слухи, что царский Манифест об отмене крепостного права обнародован не полностью. Это вызвало волнения, во время одного из них крестьяне собрались в уездных Пружанах, требуя обнародования тайной части манифеста. В город даже прибыл вице-губернатор объяснять документ и то, что дополнений к нему нет.- Но порой локальные протесты перерастали в целые восстания…- Известный пример - Кричевское восстание 1743 - 1744 годов, где погибло несколько сот крестьян, шли погромы, поджоги, разграбляли имения. В этих краях арендаторы, стремившиеся получить максимальный доход, довели полученных с землей крестьян до полного обнищания, был и физический произвол. Так, одного из будущих лидеров восстания, Василя Ващилу, который вез жалобу владельцу имения, схватили люди арендатора на дороге, избили и бросили в острог. Ну а вскоре крестьяне уже штурмовали ближайший город…- Но чаще в основе недовольства крестьян все же лежало ущемление их экономических интересов?- Как правило. Но значение имел и религиозный фактор. Скажем, при ликвидации униатства в 1839 году на наши земли даже вводили допформирования военных, брали под особый контроль Полоцк, Жировичи и Вильно. В ряде небольших приходов крестьяне не хотели идти в православные церкви, принуждая священника служить по-старому. Их усмиряли казаки, применяли и физические наказания. В СССР в деревнях верующие нередко отстаивали у местных властей церкви, которые подлежали сносу, устраивая дежурства, не подпуская технику. В целом конфликт с религиозным сообществом всегда был одним из самых бесперспективных для любой власти.Большое значение имеет фактор ущемленного чувства справедливости - зачастую в паре с экономической составляющей. Так, в Борисове в 1932 году произошли хлебные бунты. Тогда сократили нормы выдачи хлеба находившимся на иждивении - в том числе детям. Время было голодное, и эти крохи для многих стали вопросом выживания. Люди собирались у хлебных лавок, а ночью вламывались в них и грабили. Это был протест отчаяния. Даже часть милиционеров, тоже голодных, помогала раздавать добытый грабежом хлеб женщинам в толпе - для детей.Другой пример - массовые беспорядки в Слуцке в 1967 году. Там возмущенные несправедливым, по их мнению, процессом горожане блокировали суд, сопротивлялись милиции и военным, наконец, сожгли само здание, где погибло несколько человек. Событие выделяется на фоне идиллических 1960-х в БССР.Шляхта шла на восстания, потому что мирного протеста не было- Такое ощущение, что наши предки не особо интересовались политикой…- Ну почему, основным мотивом того же восстания Калиновского 1863 - 1864 годов было получение политических свобод и восстановление государственности. Наверное, потому мы так часто вспоминаем его, хотя повстанцы, по сути, почти ничего не добились, если сравнить, скажем, со значимостью для истории и современности Беларуси более позднюю по времени борьбу рабочего движения.Но и в случае с восстанием Калиновского имел большое значение и экономический фактор, о котором редко упоминают. Давайте сравним ситуации. После полного раздела Речи Посполитой в 1795 году практически не было заметных выступлений. Но изменение цен на зерно на мировых рынках в конце первой декады XIX века привело к ухудшению дел помещиков. В результате многие шляхтичи присоединились к наполеоновским войскам, выступив против власти Петербурга. А поскольку шляхта - это военное сословие, то основная форма протеста в ее среде - вооруженное выступление. Впрочем, система того времени других вариантов (кроме жалоб на имя императора) и не предполагала. Этот исторический нюанс - хорошее напоминание о том, как важна возможность мирного протеста в принципе. Иначе единственным способом остается путь насилия и революции, чем существование Российской империи и закончилось.Правда, с появлением политических партий митинги и демонстрации стали основной формой протеста гражданского населения. Но даже самые мирные вызывали страх у властей.- И как отвечали власти на протесты?- Применяли силу. Так, 3 февраля 1927-го в местечке Коссово (нынешний Ивацевичский район) собралась большая демонстрация крестьян из окрестных деревень, которые в том числе митинговали против запрета Белорусской крестьянско-рабочей громады - самой массовой национальной партии своего времени в Западной Беларуси. К ним примкнули местные коммунисты с красными флагами. В ответ польские власти открыли огонь, убив 6 человек и ранив несколько десятков.31 октября 1905-го на современной Привокзальной площади в Минске около 20 тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, требуя гражданских свобод и освобождения политзаключенных. Жандармский полковник Вальдемар-Кольман предложил губернатору Курлову расстрелять митинг. Тот согласился, хотя потом все отрицал. В результате Курловского расстрела погибло более ста человек, около трехсот было ранено. А назавтра на предприятиях Минска началась всеобщая забастовка.- А что еще известно о забастовках в Беларуси в прежние времена?- Забастовки возникли с интенсивным развитием индустриализации в последней трети XIX века. Требования выдвигались почти всегда экономические: например, повышение зарплаты или сокращение рабочего дня. В ту пору рабочий день длился 12 - 13 часов (а у текстильщиков все 16!), никаких социальных гарантий не было, а всеобщего избирательного права не существовало. И по тому, что мы имеем сегодня, ясно, сколь многим мы обязаны людям, боровшимся за свои права в то время.Что касается новейшей истории Беларуси, то наиболее массовыми были забастовки 1991 года, к которым присоединилось большинство минских предприятий, а площадь Независимости собирала стотысячные митинги. В основе недовольства - снова экономическая ситуация. Хотя и требования политических перемен воспринимались как шанс выйти из охватившего СССР кризиса.КСТАТИ«Даць гарбуза» жениху - тоже форма протеста?- А как у предков выражался протест в семье, в личных отношениях?- Женщина, которую бьет муж, могла забрать детей и уйти к родителям. Еще по судебным делам XIX века известны случаи, когда причиной личного протеста становилось и ущемленное чувство собственного достоинства. Например, прилюдная порка иногда приводила наказанного к попытке самоубийства. Это можно трактовать как форму протеста, вспоминая более близкие нам по времени самосожжения в Чехословакии после Пражской весны. А вот «даванне гарбуза» - отказ нежеланному жениху - едва ли можно воспринимать как форму протеста в традиционной культуре. Хотя такое действие в современном мире уже стало политическим перформансом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Полесье были партнерские роды, а на Витебщине мальчикам пуповину перебивали камнями«Комсомолка» расспросила авторитетного этнолога о том, чего остерегались белоруски во время беременности, почему девушкам, оказавшимся в доме роженицы, приходилось набирать в рот воды и как определяли пол ребенка без УЗИполтора века назад (читать далее)Наши предки верили: если 1 января первым гостем будет мужчина - к удаче, а елкам предпочитали еловые веткиО том, почему наши предки в XIX веке не выносили мусор на Коляды, гадали на жениха под Новый год в хлеву, а на Вигилию занимались магией, «Комсомолка» поговорила с известным этнологом (читать далее)Как белорусы воспитывали детей: Отец должен был «любить, но руками бить», а матери не опекали сыновей-подростковО традициях воспитания детей у наших предков «Комсомолка» поговорила с этнологом, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Татьяной Кухаронак (читать далее)Наших предков штрафовали, если они не женились до 25 лет«Комсомолка» узнала у этнолога, как в XIX веке белоруски пытались увеличивать грудь, на какую невесту надеялись, что она «апране мужа», и когда свекры в открытую издевались над невесткой (читать далее)«Да свіданія, мы ўходзім ат вас, а вы аставайцесь, атдыхайце». 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