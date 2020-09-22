«Я против насилия и готова уйти. Но все непросто»: депутат Мингорсовета сама собирает подписи за свой отзыв

Ольга Тесакова: «Я против насилия и готова уйти. Но не все так просто»: самый молодой депутат Мингорсовета собирает подписи за свой отзыв. Фото: Instagram.

В феврале 2018 года Ольга Тесакова стала депутатом Мингорсовета по Дзержинскому избирательному округу № 23 - это микрорайон Брилевичи. Тогда ей было всего 23 года, она стала самым молодым депутатом в Минском горсовете. Напомним, что должность депутата горсовета - это не работа в привычном понимании, а скорее, социальная нагрузка. Поэтому Ольга продолжала трудиться специалистом по работе с клиентами в лизинговой компании, одновременно занимаясь городскими проблемами жителей своего района.

Однако после последних президентских выборов депутат поняла, что больше в этой системе она работать не может. 16 августа она вышла на воскресный марш с плакатом «Депутаты против насилия», а на следующий день написала заявление председателю Мингорсовета с просьбой досрочно сложить ее полномочия.

Такое заявление написала депутат Ольга Тесакова. Но этого оказалось недостаточно. Фото: Instagram.

- Я за свободу всех задержанных во время мирных акций и шествий. За свободу перемещений. Я хочу быть уверенной в том, что, независимо от происходящего, мы можем вечером выходить на улицу, заниматься своими делами, ехать к друзьям, выносить мусор или идти в магазин и не быть задержанными, - объяснила Ольга Тесакова своим подписчикам в Instagram.

16 августа депутат Ольга Тесакова она вышла на воскресный марш с плакатом «Депутаты против насилия». Фото: Instagram.

- Находясь в здравом уме, трезвой памяти и не под давлением, я признаю свою несостоятельность как депутата. Свою неспособность помочь всем невинно пострадавшим и осужденным во время акций и шествий, - объяснила депутат.Оказалось, процедура сложения депутатских полномочий непростая. Сперва заявление рассматривает профильная комиссия, потом обсуждение выносится на сессию Совета депутатов. Но движения по заявлению Ольги, по ее словам, пока нет. Поэтому Тесакова обратилась к избирателям с просьбой отозвать ее.

В понедельник, 21 сентября, она встретилась со своими избирателями.

- Мнения людей разделились, - рассказала Ольга «Комсомолке» об итогах встречи. - Есть те, кто меня поддерживает в моем решении. Есть те, кто считает, что, находясь на своем месте, я могу добиться большего. Мы на эту тему, собственно, все и общались. Моя позиция заключается в том, что, к большому сожалению, я ничего не могу сделать. Я не могу быть депутатом, когда я не могу решить действительно важные вопросы людей, которые их волнуют на текущий момент.

Дальнейшие действия Ольги Тесаковой следующие:

- Собираются подписи под обоснованием о том, почему мои избиратели меня снимают. То есть почему я непригодна как депутат, почему я не отвечаю на какие-либо запросы граждан или почему их не устраивают какие-то мои ответы. Нужно собрать 50 подписей, но понятно, что мы соберем больше. Дальше это обращение будет рассматривать профильная комиссия Мингорсовета, - объяснила депутат.

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