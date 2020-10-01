Телеведущая Люция Геращенко впервые стала мамой: «Сына будет воспитывать папа - я боюсь его залюбить»

2 июня Люция Геращенко родила первенца, долгожданного ребенка назвали Андрей. Фото: личный архив.

Из-за болезненного опыта на пути к рождению ребенка Люция очень тщательно скрывала эту беременность. Не дожидаясь декрета, телеведущая ушла с работы, чтобы избежать слухов и кулуарных разговоров. А потом еще началась и пандемия коронавируса, что заставило Люцию проводить дома почти 24 часа в сутки. Видимо, поэтому в светской тусовке о положении телеведущей практически никто не знал.

«Мою беременность оберегали как могли»

- Это очень-очень долгожданный ребенок. Особенно мальчик! Даже не ожидали такого подарка судьбы, - рассказывает Люция, держа на руках спящего младенца. - Поэтому, конечно, моя семья и мои друзья оберегали мою беременность как могли. Но 20 сентября мы покрестили сына в костеле и решили, что уже можно рассказывать. Теперь он под защитой Бога.

Мне не хотелось никакого внимания к моей беременности, поэтому я даже думала, что рожать буду не в Беларуси: рассматривали возможность родов в Лос-Анжелесе или Москве.

Знаете, у меня как-то очень быстро появился живот, изменилось лицо… До месяца шестого я еще появлялась на публике в прямых эфирах в Инстаграме, но друзья моего мужа стали звонить и передавать поздравления от их жен. Опытные женщины видели, что во внешности что-то поменялось, хотя я старалась максимально скрывать свое положение. После этих звонков перестала выходить в онлайн и начала постить старые фотографии.

Не дожидаясь декрета, телеведущая ушла с работы, чтобы избежать слухов и кулуарных разговоров. Фото: Инстаграм.

Во время разговора Люция заказывает двойную порцию кофе без кофеина.

- Это, конечно, не такой кофе, как я привыкла пить, но совсем без него не могу (улыбается). И во время беременности не смогла отказаться от кофе. Беременность была очень тяжелой - токсикоз, изжога, плохое самочувствие… А потом еще из-за коронавируса выходила из дома только к врачу или сдать анализы. В редкие дни в утренние часы могла зайти в супермаркет, пока там нет людей, - для меня это было словно сходить в парк развлечений. Конечно, при постоянном недомогании и в вынужденной изоляции хотелось хоть какого-то маленького праздника - в итоге раз в два дня пила по чашке любимого кофе.

- Люция, вы отметили 40-летие, а через 2 недели впервые стали мамой. Поздней мамой, наверное, скажут многие…

- Поначалу очень долго тянула с ребенком. Не то чтобы я не хотела - хотела, но завтра… Мне казалось, что нужно чуть-чуть пожить для себя. А зная свой характер, понимала: если в моей жизни происходит что-то сверхважное, я отдаюсь этому на 100%. Это значит, что я не смогу совмещать работу и материнство…

И вот когда это «завтра» наступило, оказалось, что по мановению волшебной палочки не получается. Нужно еще постараться, подождать, побояться, походить по врачам, понять, что все хорошо с тобой и с мужем, но просто не получается. «Как нет?» - этот вопрос мучает многих женщин. Здесь главное - не загонять себя в угол, потому что легко упасть в эту пропасть страха и непонимания. В этом смысле меня очень поддерживал муж. Я, как человек эмоциональный, впадала в водоворот переживаний, а он мне всегда говорил: «Я знаю, что все будет хорошо. Не волнуйся». Это очень важно, потому что нас, женщин, нужно сдерживать, чтобы мы стояли твердо на земле.

Конечно, если бы я знала, что мне будет так тяжело физически выносить ребенка, занялась бы этим вопросом раньше. В моем возрасте уже нужна была гормональная поддержка. У беременных и так перепады настроения, а на гормонах - это просто ужас! Как мой муж выдержал эти истерики - не знаю (смеется). Иногда он закрывался от меня на ключ в комнате, а я билась к нему, чтобы высказать все, что думаю. Но через 15 минут настроение резко менялась, я успокаивалась и просила прощения со словами: «Даже не знаю, что на меня нашло»… Помню, как однажды мы ехали в кино, и по дороге у меня началась очередная истерика. Муж вышел из машины, забрал Милану (дочь Андрея Геращенко от предыдущего брака, которая по решению суда осталась жить с отцом и с мамой не встречается. Люция эту ситуацию не комментирует. - Ред.), бросил ключи и сказал: «Мы поехали домой - это невыносимо». Исходя из своего опыта, могу сказать, что беременна не только женщина, но и мужчина, который рядом с ней проходит все эти сложности…

Люция признается, что воспитанием мальчика должен заниматься муж, телеведущая боится залюбить сына. Фото: Инстаграм.

«Роды прошли так легко, что я уже мечтаю о втором ребенке»

- Как прошли роды?

- Насколько у меня была тяжелая беременность, настолько легко мне было рожать. Сейчас скажу о сокровенном. С того момента, когда почувствовала, что роды начинаются, и до того момента, когда взяла своего ребенка на руки, у меня было ощущение, что я с Богом, что он держит в руках меня и моего ребенка. Таких ощущений у меня в жизни не было…

И, конечно, я очень благодарна врачам, которые провели меня через роды в РНПЦ «Мать и дитя». Это действительно светила медицины. Я лежала в больницах и в Швейцарии, и в США, поэтому есть с чем сравнивать. А еще признаюсь: хотя сейчас еще Андрюша маленький, но я готова уже ко второму ребенку (улыбается).

Люция призналась, что беременность была тяжелой, но родила она легко. Фото: личный архив.

- Вы столько лет ждали появления ребенка, происходили ли внутренние трансформации в эти годы?

- Они происходили, но не из-за беременности. На меня сильно повлияло изучение Вед, занятия йогой, медитациями, также я пою мантры. Несколько раз посещала святые места в Индии, например, была во Вриндаване. Исходя из своей философии, например, понимаю, что на ребенка нужно тратить в два раза меньше денег и давать в два раза больше внимания. И еще в 100 раз больше веселья! Это рецепт счастливых детей. У меня есть возможность нанять няню для сына, но я не хочу. Я хочу сама дать ребенку все, что могу, поделиться своей энергией и любовью. Мне кажется, ребенок должен сам выбрать свой путь в жизни, родители лишь проводники в этом мире. Мы должны только помогать детям, если они нас просят о помощи. Если не просят, нужно стараться быть сторонним наблюдателем, не влиять на их волю. Думаю, что воспитанием сына должен в большей степени заниматься отец, я не воспитаю мальчика - боюсь залюбить! Говорят же, что мужчина становится отцом, когда у него рождается сын, а когда рождается дочь, он становится папочкой. Так и мой супруг: с Миланой он млеет, а с Андрюшей он более строгий.

Люция Геращенко несколько раз посещала святые места в Индии, например, была во Вриндаване. Фото: Инстаграм.

- Почему сына назвали в честь отца?

- Мне хотелось, чтобы у сына было католическое имя. И мы с Миланой почти каждый день выбирали имя для ее брата. Однажды за ужином Милана поделилась двумя вариантами имени. А муж сказал: «А почему бы не Андрей?» С того момента какое бы имя мы ни выбирали, оно уже на душу не ложилось. Так и получилось, что сына зовут Андрей Андреевич.

- Вы вегетарианка, а муж - нет. Какой подход к питанию будете выбирать для сына?

- Вопрос пока открытый - мы будем на грудном вскармливании, сколько это будет возможно. А потом буду стараться кормить сына максимально полезными продуктами - так, как я знаю и умею. Хотя думаю, что с папой сын будет, конечно, есть все, что тот даст (смеется). Кстати, о вегетарианстве: всю беременность у меня были прекрасные анализы. К вопросу питания я подошла очень серьезно: готовила много вегетарианских полезных блюд, чтобы получить все нужные витамины и минералы. К примеру, чтобы из гречки лучше усваивалось железо, я ела ее со шпинатом или авокадо.

Сына Андрея назвали в честь муж Андрея Геращенко. Фото: личный архив.

- Вы сейчас скучаете по светской жизни?

- Я из тех людей, которым доставляет удовольствие хорошо выглядеть. И если выгляжу плохо, у меня нет настроения. Сейчас, когда я провожу 24 часа в сутки с сыном, мне сложно выглядеть так, как мне хочется. За беременность набрала немало лишних кило, и они не уходят так быстро, как мне хочется. Все это меня немного напрягает - такой я себя не люблю. А общения мне пока хватает: ко мне приезжают подруги, недавно прошли крестины - приехали бабушки, дедушки, мы организовали праздничный обед в кругу семьи… Если честно, считаю, что пока лучше оградить себя от внешнего мира, потому что как только я начинаю читать о происходящем в Беларуси, сразу слезы, ком в горле. А на нервной почве пропадает молоко, чего мне совсем не хочется. Так что стараюсь себя ограждать. Но совсем спрятаться от всего происходящего все равно невозможно.

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