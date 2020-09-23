Инаугурация Александра Лукашенко прошла во Дворце независимости в Минске

23 сентября с утра у Дворца Независимости скопление спецтехники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около половины десятого утра ко Дворцу независимости в Минске подтянулись машины и автобусы с силовиками. Фотографии полетели в соцсети - люди стали гадать: что происходит в рабочей резиденции Александра Лукашенко?

Сотрудники в штатском и в форме были замечены и на близлежащем паркинге, их количество впечатляет - заняты все этажи. Оцеплен парк Победы, около Дворца тенниса стоят спецмашины, около них - милиционеры, закрыта расположенная рядом заправка. У подземных пешеходных переходов на проспекте Победителей стоят мужчины спортивного вида со средствами спецсвязи.

Сотрудники в штатском и в форме были замечены возле Дворца Независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Они же заблокировали подъезд к выставочному центру, именуемому в народе «Ромашка». На площадке около Верховного суда, который находится напротив Дворца Независимости, стоят автобусы с надписью «Рота почётного караула Вооруженных сил Республики Беларусь». Движение по прилегающим улицам не затруднено, но количество силовиков однозначно указывает: во Дворце Независимости запланировано очень ответственное и торжественное мероприятие. Однако Telegram-канал Пул Первого, который практически каждый день в неформальной форме анонсирует запланированные мероприятия с участием Александра Лукашенко, пока молчит.

Стоящие в пробке водители говорят, что остановлено движение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 10.30 движение по Орловской в сторону второго кольца неожиданно временно заблокировали. Сотрудники в штатском, которые стояли около выставочного центра «Белэкспо», стали концентрироваться около подъезда ко Дворцу Независимости. Периодически проезжают машина ГАИ с включенными проблесковыми маячками. Общественный транспорт не ходит.

Стоящие в пробке водители говорят, что остановлено движение по улице Нарочанской от «Минск-Арены» до проспекта Победителей. Также со стороны ул. Тимирязева перекрыта ул. Сапёров. Улицу Орловскую сотрудники ГАИ освобождают от транспорта. Возникают проблемы с мобильным интернетом.

В районе 11 часов кортеж прибыл во Дворец Независимости Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сообщают в очевидцы, по проспекту Независимости следует кортеж, предположительно, это автомобиль президента Беларуси. Его сопровождают мотоциклисты.

В районе 11 часов кортеж прибыл во Дворец Независимости, движение транспорта по прилегающим улицам возобновилось.

В 11.20 ситуация около Дворца Независимости спокойная, движение транспорта осуществляется беспрепятственно. На крыше Дворца можно увидеть снайперов.

Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. "Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь". Это сообщение размещено на сайте агентства.

В 11.40 из центрального выхода Дворца Независимости начали выходить люди, их около 300-500. Они двигаются к выходу из резиденции, недалеко припаркованы автобусы, машины представительского класса.

Около полудня центральный вход во Дворец независимости распахнулся Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 12 часов дня люди начали разъезжаться. Хотя некоторые из вышедших остались на площадке около Белэкспо, чтобы пообщаться. Мы заметили заместителя председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Марианну Щеткину. Мы подошли, чтобы спросить, как прошла инаугурация, но Марианна Акиндиновна вежливо отказалась от комментариев и сказала, что на данный момент она здесь просто пообщаться по-девичьи.

Среди присутствовавших на церемонии была Марианна Щеткина Фото: Павел МАРТИНЧИК

Большая группа военных в парадной форме тоже рассаживается по автобусам. Последними вышли журналисты государственных СМИ.

Подступы ко Дворцу независимости по-прежнему охраняются сотрудниками правоохранительных органов - людьми в штатском с рациями, которые вежливо, но твердо блокируют и оттесняют журналистов дальше от Дворца.