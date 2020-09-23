От «Пагонi» в Доме правительства до торжества во Дворце Независимости: вспомнили все инаугурации Александра Лукашенко

От «Пагони» до Дворца Независимости: вспомнили все инаугурации Лукашенко.

1994 год: самая скорая и самая скромная инаугурация, а еще – бело-красно-белый флаг и «Пагоня»

Первые президентские выборы суверенно Беларуси были непростыми – понадобился второй тур. Инаугурацию провели уже на десятый день после выборов.

По сути это было обычное заседание Верховного Совета в Доме правительства, в ходе которого Лукашенко поклялся на Конституции, стоя на трибуне с «Пагоней» возле бело-красно-белого флага.

2001 год: быстрая инаугурация под новыми красно-зелеными государственными символами

В том году с инаугурацией тоже решили не затягивать – она прошла на 11-й день после выборов. Для церемонии использовали только что открывшееся здание Дворца Республики. В 1996 году прошел референдум о смене национальной символики, поэтому президент Лукашенко впервые клялся на Конституции с гербом, похожим на советский, и под флагом, напоминающим флаг БССР.

2001 год: тоже быстрая инаугурация, но уже под новыми «красно-зелеными» государственным символами. Фото с сайта rec.gov.by.

Присутствующий на инаугурации председатель Государственной Думы России Геннадий Селезнев зачитал поздравительную телеграмму от Путина. Церемония продолжилась на Октябрьской площади перед Дворцом Республики. Там Лукашенко принял доклад министра обороны Леонида Мальцева и выступил с речью к присутствующим. После этого перед президентом торжественным маршем прошли войска.

2006 год: инаугурация после протестного палаточного городка

Инаугурация снова прошла во Дворце Республики – но позже, уже на 20 день. Вероятно, быстрому проведению помешал палаточный городок оппозиции, который возник на Октябрьской площади сразу после выборов. Палаточный городок разогнали в ночь на 24 марта. 25 марта, в День Воли, брутальные задержания происходили в районе Театра музкомедии. В результате чего один из бывших кандидатов Александр Козулин оказался за решеткой.

Сама церемония прошла стандартно: клятва, поздравление от Лидии Ермошиной, подписание специального акта и вручение удостоверения президента. После светской протокольной части глава государства переоделся в военную форму и в статусе главнокомандующего принял присягу у военных. С этого момента данный пункт программы стал традиционным в церемонии инаугурации. Завершились торжества концертом «За Беларусь!».

2010 год: кортеж в прямом эфире и новый президентский лимузин

Выборы прошли 19 декабря, в тот же день случилась знаменитая «Плошча» - на улицу вышли десятки тысяч человек – тогда это был рекорд для Беларуси. 700 человек оказались на Окрестина. Большинство кандидатов в президенты – тоже, они позже получили тюремные сроки. Инаугурация прошла только через 33 дня.

В тот раз шоу решили разнообразить, и в прямом эфире показали проезд президентского кортежа по всему Минску – начиная от Дроздов и до Дворца Республики. Многие говорили, что получилось в стиле «Бригады». Кстати, некоторые кадры были комбинированными – часть планов с проездов кортежа сняли накануне, во время репетиции проезда кортежа.

Кстати, в тот день страна впервые увидела флагманский (на тот момент) президентский лимузин – бронированный Mercedes Pullman (W221). До появления летом прошлого года новейшего Mercedes-Maybach Pullman Guard, Лукашенко приезжал на том лимузине на самые важные и знаковые мероприятия.

В тот день страна впервые увидела флагманский (на тот момент) президентский лимузин – бронированный Mercedes Pullman в кузове W221.

2015 год: впервые во Дворце Независимости

Инаугурация прошла на 26-й день после выборов, и впервые была организована в свежепостроенном Дворце Независимости. Накануне «Комсомолка» выяснила детали дворца: в нем огромный 3D-кинотеатр, ковры из новозеландской шерсти, люстры графа Томаса Фаустика, вертолетная площадка, рентген для въезжающих грузовиков и система защиты от прослушивания а еще система для отпугивания птиц.

Все началось с проезда кортежа в прямом эфире. В зале Лукашенко уже ждали высокие чиновники, духовенство, гости из Китая, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, биатлонистка Дарья Домрачева. Затем – стандартная церемония. Потом все продолжилось рядом - у площади Государственного флага. Там Лукашенко, уже переодетый в форму верховного главнокомандующего, принял присягу у военных.

Как проходит инаугурация в 2020 году, читайте здесь.