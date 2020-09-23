БАТЭ отправил в отставку Кирилла Альшевского. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В официальном сообщении говорится, что Кирилл Альшевский ушел по соглашению сторон. Клуб поблагодарил Альшевского, с которым БАТЭ выиграл Кубок Беларуси - 2020 и в тоже время отметил:

- Но тренерская судьба такова, что любой поединок может иметь судьбоносное значение. Совместное кадровое решение принято - и, надеемся, придаст команде импульс на оставшуюся часть сезона!

За 6 туров до конца футбольного чемпионата БАТЭ возглавляет турнирную таблицу, опережая солигорский «Шахтер» на 3 очка.

Однако 16 сентября борисовский клуб вылетел из еврокубков, проиграв в 2-м квалификационном раунде Лиги Европы софийскому ЦСКА 0:2.

22 сентября, к исполнению обязанностей главного тренера БАТЭ приступил 45-летний Александр Лисовский, который был старшим тренером команды.

В клубе напомнили, что Лисовский играл важную роль в штабах Александра Ермаковича и Алексея Баги и, в частности, внес весомый вклад в участие БАТЭ в групповых раундах Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Первый матч с новым рулевым БАТЭ проведет 26 сентября на домашней арене против брестского «Динамо».