Выставка белорусского театрального Микеланджело открылась в Большом театре

Валентин Елизарьев провел небольшую экскурсию для зрителей. Фото: Анна ИВАНОВА

В Большом театре Беларуси открылась выставка, посвященная 90-летию известного художника Евгения Лысика. На ней представлены оригинальные эскизы мастера к спектаклям, уникальные фото рабочих моментов подготовки спектаклей, а также сцены из балетов.

Его называли Микеланджело театра. Он был украинцем по национальности, но оформлял спектакли в Минске - балеты "Сотворение мира", "Кармен-сюита", "Спартак", - в работе над которыми сложился творческий тандем с народным артистом СССР Валентином Елизарьевым.

В Большом театре Беларуси открылась выставка, посвященная 90-летию известного художника Евгения Лысика. Фото: Анна ИВАНОВА

«В этом человеке была гармония во всем. Один из самых талантливых художников Советского Союза. Его мир - невероятный! Я счастлив, что мне удалось на несколько лет связать имя этого художника с нашим Большим театром. Несколько балетов создал вместе со мной и здесь поставил одну оперу. Это опера Кортеса "Джордано Бруно". Иногда спорили. Но всегда спорили очень мирно. И я под тяжестью его аргументов очень часто с ним соглашался. Но и он, самое главное, был убедителен в живописи, в костюмах», - сказал художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев, который лично открыл выставку и провел небольшую экскурсию для зрителей.

Художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев лично открыл выставку. Фото: Анна ИВАНОВА

Кстати, всю неделю в афише Большого - спектакли, над которым работал Евгений Лысик: 22 сентября показали «Сотворение мира», 24 сентября - «Кармен-сюита», 27 сентября - «Спартак». Также идет активная работа над восстановлением декораций и костюмов авторства мастера для балета «Щелкунчик» - этот спектакль появится в программе театра уже в октябре.