Классы в Минске уходят на самоизоляцию: что будет с уроками и оценками за первую четверть

Классы на самоизоляции появились в некоторых минских школах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Можно ли считать, что в школах всплеск заболеваемости? Как будет организовано обучение для детей, оказавшихся дома с ковидным диагнозом или как контакты первого уровня? Это вопросы «Комсомолка» адресовала Министерству образования Беларуси.

- Пока массовых заболеваний в школах не фиксируется. Скажем, сезонные случаи заболевания гриппом тоже уже начались, - пояснила «Комсомолке» Людмила Высоцкая, пресс-секретарь госоргана. - Но даже если мы говорим о самоизоляции отдельных классов, учебный процесс в школах идет в обычном режиме. И из этого не надо делать каких-то выводов. С Министерством здравоохранения отработаны все необходимые рекомендации. Заболевшие дети на справках, остальные - учатся.

В Министерстве образования отработан четкий алгоритм действий по ситуации c COVID-19. Благо у нас был опыт четвертой четверти минувшего учебного года. Если выявляются случаи заболевания коронавирусом, дети идут на самоизоляцию - и заболевшие, и ребята, которые с ними контактировали. В этом случае идет обучение индивидуально: ребятам отправляют задания по отработанному в четвертой четверти алгоритму. Применяются IT-технологии, мессенджеры, различные программы. Благодаря этому и дети и родители на связи с педагогами.

По аттестации еще говорить рано. Окончить первую четверть и выставить оценки собираемся в обычном порядке. Если кто-то из детей болел, эти вопросы всегда решались в индивидуальном порядке.

Что касается иных рекомендаций, то они те же, что мы давали в четвертой четверти по соблюдению всех санитарных мер, респираторной гигиены. Конечно, мы советуем всем учреждениям образования максимально избегать массовых мероприятий. Тут ничего нового нет - все основано на рекомендациях Министерства здравоохранения.

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