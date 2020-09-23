«Старались избежать политизации»: политологи – об инаугурации президента Беларуси, которая удивила таинственностью

Мероприятие заранее анонсировано не было. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Официальных сообщений о предстоящей инаугурации не было. О ней можно было догадаться только по тому, что около половины десятого утра 23 сентября ко Дворцу Независимости в Минске подтянулись машины и автобусы с силовиками, а на площадке около Верховного суда была замечена Рота почётного караула Вооруженных сил.

В районе 11 часов кортеж президента в сопровождении мотоциклистов прибыл во Дворец Независимости. В 11.30 государственное информагентство БелТА сообщило, что Александр Лукашенко вступил в должность президента.

- Мне сложно сказать, почему инаугурация была проведена именно таким образом. Я могу предположить, что, скорее всего, старались избежать политизации акта инаугурации, - рассказал «Комсомолке» политолог Юрий Шевцов. - Старались избежать очередного выхода больших масс протестующих на улицы, а это было возможно. Отсюда выбор даты и манеры инаугурации. И это, по-моему, удалось. То есть из акта инаугурации пока, на этот момент (середина дня 23 сентября. - ред.), не вышло акта, вызвавшего слишком большие политические протесты.

- Эта так называемая тайная инаугурация стала лишним штрихом, который подтверждает ту сомнительную легитимность и президентских выборов, и нового статуса Александра Лукашенко, в котором он находится, - считает политолог Валерий Карбалевич. - Потому что если за тебя проголосовало 80% населения, как он утверждает и как об этом объявлено официально, то чего нужно бояться? Чего нужно прятаться? Зачем нужно все проводить в секрете? А коль это сделано тайно, то, я думаю, он сам прекрасно понимает свою сомнительную легитимность и лишний раз это засвидетельствовал именно фактом тайной инаугурации. Какие будут последствия? Я не думаю, что сам факт такой инаугурации будет иметь какие-то последствия. Это такой юридический факт, который мало что меняет в раскладе политических сил внутри страны и отношений с какими-то зарубежными субъектами. Не думаю, что это на что-то сильно повлияет.

- Я присутствовал сегодня на инаугурации и, прежде всего, хочу сказать, что она прошла в полном соответствии с общепринятой практикой и требованием закона, - рассказал «Комсомолке» депутат Андрей Савиных. - На инаугурацию было приглашено более 700 человек, которые представляли все три ветви власти в белорусском обществе. В принципе, главное, что инаугурационная церемония состоялась в рамках требований законодательства, то есть не позднее 9 октября. Поэтому, с моей точки зрения, все правовые процедуры, связанные со вступлением вновь избранного президента в должность, были выполнены полностью.

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