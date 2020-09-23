Хроника последних событий: pакрытые и открытые границы, дебаты по Беларуси в ООН и новые назначения

Польша открыла границы для туристов из Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На прошедшей неделе с 14 по 21 сентября Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинение Марии Колесниковой. Представительнице штаба Виктора Бабарико вменяют статью о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 3 ст. 361 УК). Статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Павла Латушко (экс-посла во Франции. - Ред.) и Игоря Лещеню (экс-посла Беларуси в Словакии - Ред.) на прошлой неделе лишили дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла с формулировкой «в связи с совершением поступков, порочащих государственную службу». Василия Марковича освободили от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Латвийской Республике «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

21 сентября Александром Лукашенко поменял на должностях высших чиновников, ректоров медуниверситетов и гендиректора БелАЗа. Так, на должность директора департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии был назначен Игорь Назарук. Были согласованы и назначения в руководстве Минфина, сообщает БелТА. Дмитрия Кийко, ранее занимавшего должность замминистра, назначили первым замом министра финансов. Еще заместителями главы Минфина стали Елена Печень и Ольга Тарасевич, работавшие ранее на руководящих постах в ведомстве.

В Минздраве на должность главного государственного санитарного врача республики назначен Александр Тарасенко. Были и другие назначения, которые согласовывались лично президентом: назначение на должность ректора Академии управления при президенте Вячеслава Даниловича, утверждение ректором БГМУ Сергея Рубниковича, на пост ректора Гомельского госмедуниверситета согласован Игорь Стома, на пост ректора Гродненского госмедуниверситета - Елена Кроткова. В должности нового гендиректора БелАЗа утвержден Сергей Никифорович.

Резолюция Европарламента и возобновление авиасообщения с Россией

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Беларуси:

«Европарламент (…) отвергает результаты (…) выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, - отмечается в резолюции. - Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно (…) ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси».

Впрочем, решения этой структуры носят рекомендательный характер.

- Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя серьезной, объективной и демократичной структурой, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов, - так отреагировал МИД Беларуси на резолюцию.

С 21 сентября 2020 Россия возобновила авиасообщение с Беларусью. Фото: Сергей ГАПОН

А глава МИД Беларуси Владимир Макей прокомментировал «РИА Новости» заявления в Европарламенте по ситуации в Беларуси со стороны главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который подверг сомнению результаты прошедших президентских выборов:

- У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов.

18 сентября в Женеве прошли срочные дебаты по Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека. В ходе дебатов представители Беларуси, России, Китая и Венесуэлы потребовали прервать видеовыступление экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая заявила о необходимости международного вмешательства в ситуацию в Беларуси.

С 21 сентября 2020 Россия возобновила авиасообщение с Беларусью. Въезд в РФ на поезде и автомобиле по-прежнему запрещен. Как известно, авиакомпании уже начали продажу билетов. Но ковидные времена накладывают на путешественников особые условия. Любой, кто въезжает на территорию России (неважно, россиянин это или иностранец), должен предъявить результаты теста на коронавирус или сделать его в течение трех дней после приезда.

Польша открыла границы для туристов из Беларуси. Напомним, они были закрыты из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. Попасть в страну могли только определенные категории граждан - например, студенты, те, кто работает в Польше, или обладатели карты поляка. Как сообщает польская пограничная служба, этот список пополнился.

- В Польшу могут въехать граждане Республики Беларусь, пересекающие границу Республики Польша на основании визы, выданной в туристических целях, - сообщается на официальном сайте пограничной службы Польши.

Пропуск через границу возможен только под обязательство соблюдать карантин. Для иностранцев срок самоизоляции сократили с 14 до 10 дней.

В это же время президент заявил о закрытии белорусских границ:

- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада. Прежде всего с Литвой и Польшей, - сказал Александр Лукашенко 17 сентября на женском форуме «За Беларусь», который проходил в «Минск-Арене». - Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной.

Правда, пока все пункты пропуска работают в штатном режиме.

Женский форум «За Беларусь». Фото: БелТА

Митинги и SMS-сообщения от МВД

На выходных в Минске и других городах Беларуси снова прошли митинги.

В Гомеле участники шествия в поддержку Александра Лукашенко возложили цветы к братской могиле Воинов-освободителей. В Минске в тот же день прошел этап международного мотопробега. Его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди участников был и помощник президента Беларуси по национальной безопасности, старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко.

- В субботу 19 сентября в стране состоялось 14 мероприятий во имя поддержки мира, безопасности и спокойствия, участие в которых приняли свыше 5,6 тысячи человек. На 11 протестных акций вышло не более 900 человек. Всего по Беларуси было задержано 430 человек, из них в столице - 415. Впоследствии 385 задержанных отпустили, - сообщило МВД.

В центре столицы в субботу прошел уже традиционный Женский марш. Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, возле Комаровского рынка собралось около 200 человек, во время движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек. (По данным СМИ и самих участников акции, последних оказалось несколько тысяч). Спустя какое-то время начались задержания. Известно также, что 19 сентября после концерта были задержаны музыкант Александр Помидоров и вокалист группы Gods Tower Владислав Новожилов.

Позже в интернете появились личные данные более тысячи силовиков. Произошедшее прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова - по ее словам, у ведомства есть все средства и технологии, которые позволят установить и привлечь к ответственности большинство виновных в утечке данных. Кроме того, МВД Беларуси начало рассылку SMS-сообщений абонентам белорусских операторов мобильной связи, в которых граждан просят сообщать в милицию о людях, которые нарушают общественный порядок и используют «незарегистрированную символику».

20 сентября в Минске прошел «Марш справедливости». Демонстранты начали собираться на Немиге, прошли к стеле «Минск - город герой» и Дворцу Независимости, который был оцеплен силовиками; по Кальварийской, Тимирязева и другим улицам. Было закрыто 7 станций метро, снова были проблемы с мобильной связью и интернетом. По данным СМИ и участников акции, в «Марше солидарности» в столице приняли участие 100 тысяч человек.

- По данным МВД, 20 сентября в Беларуси задержано 442 протестующих. А в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. В пиковый момент минский «Марш солидарности» собрал 18 тысяч человек, - сообщили в МВД.

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