Могут ли белорусы рассчитывать на безвиз с Евросоюзом, который для нас уже просят три страны?

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В понедельник, 21 сентября, члены Координационного совета Светлана Тихановская, Павел Латушко и Ольга Ковалькова выступили на заседании комитета по международным делам Европарламента. Они рассказали о ситуации в Беларуси и внесли свои предложения.

Светлана Тихановская подчеркнула, что волнения в стране - это не геополитическая революция:

- Они не пророссийские и не антироссийские. Они не проевропейские и не антиевропейские. Это пробелорусская революция. Это демократическая революция, - заявила экс-кандидат в президенты. Также она назвала Координационный совет площадкой для диалога, с представителями которой белорусские власти отказываются разговаривать.

В заключение Светлана Тихановская попросила поддержать белорусское гражданское общество и СМИ, а также рассмотреть вопрос уголовного преследования людей, причастных к насилию. Ее поддержала Ольга Ковалькова, также попросив власти ЕС подготовить пакет помощи для Беларуси:

- Вы знаете, что наша экономика находится в не очень хорошем состоянии. Уже сегодня можно было бы начать разговор и об отмене виз для простых белорусов. Это тоже хорошая помощь, - подчеркнула Ковалькова.

Павел Латушко рассказал, что за время протестов в стране были задержаны около 12 тысяч человек. Также он заявил о том, что Беларусь не заинтересована ни в дружбе с Россией против Европейского союза, ни в дружбе с ЕС против России.

В Европарламенте выступили Светлана Тихановская, Ольга Ковалькова и Павел Латушко

Для белорусов предложили сделать безвиз

21 сентября Литва, Польша и Румыния предложили ЕС сделать безвизовый режим для белорусов, открыть доступ к финансовым институтам Евросоюза и помочь со вступлением в ВТО.

«Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский союз - как крупная мировая экономическая держава - должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований», - говорится в совместном заявлении президентов трех стран.

Гендиректор российского Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда считает, что предложение Литвы, Латвии и Румынии сделать для наших граждан безвизовый въезд - это «игра на чувствах простых белорусов»:

- Внушается идея, что это якобы возможно сейчас по какому-то щелчку пальцев. Де-факто мы понимаем, что этого не будет. Если бы Евросоюз хотел на самом деле ввести безвиз для белорусов, это было бы сделано еще до президентских выборов, - цитирует эксперта БелТА.

По словам Ракеды, Запад использует в Беларуси тактику мягкого вовлечения. Вопрос с визами - это один из инструментов, чтобы показать: мы друзья белорусского общества.

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Представители ЕС не согласовали санкции против Беларуси

Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать список лиц для санкций по Беларуси. По правилам их введение должны одобрить все государства-члены, однако Кипр выступил против. Вероятно, противодействуя санкциям против Беларуси, Кипр стремится добиться аналогичных ограничений в отношении Турции, с которой ведет спор из-за попыток последней наладить добычу нефти поблизости от берегов Кипра.

Отказ Кипра вводить санкции в отношении Беларуси представители государств должны были рассмотреть на саммите ЕС. Он был назначен на 24 - 25 сентября, однако встречу перенесли на начало октября. Причина - коронавирус, который выявили у сотрудника службы безопасности президента Евросовета Шарля Мишеля. У самого главы органа тесты отрицательные, но он, следуя бельгийским правилам, ушел на карантин.

22 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он заявил, что «ситуация в Беларуси угрожает новым разломом на нашем континенте». А также отметил, что для выхода из белорусского кризиса «необходимо наладить национальный политический диалог и избегать любого внешнего вмешательства».

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