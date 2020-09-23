В Минске представят гоночный болид McLaren Racing легендарной «Формулы-1»

Эту возможность предоставит всем минчанам бренд VELO в рамках сотрудничества со знаменитой британской гоночной командой.

С 25 по 27 сентября в ТРЦ Dana Mall вы сможете не только увидеть болид и сфотографироваться с ним, но и выиграть фирменные призы от брендов VELO и McLaren Racing, приняв участие в конкурсах и активациях (обращаем внимание, к участию допускаются лица старше 18 лет).

У вас будет отличная возможность почувствовать себя настоящим комментатором королевских гонок F1, стать участником квиза, а также испытать себя в соревнованиях нейрогонок, в которых необходимо управлять машинками силой мысли. Вы сможете выиграть фирменные рюкзак и бейсболку McLaren Racing, приняв участие в творческом конкурсе на странице бренда VELO «ВКонтакте» c 23 по 26 сентября, а также в фотоконкурсе, о котором вам подробнее расскажут промоутеры на стенде болида McLaren Racing.

В этот уик-энд все любители скорости и драйва будут наблюдать этап «Формулы-1» в Сочи, в котором команду McLaren Racing представят молодые титулованные пилоты Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Команда McLaren Racing была основана новозеландским автогонщиком Брюсом Маклареном в 1963 году. В свою первую гонку F1 команда вышла в 1966 году, с тех пор McLaren выиграла 20 чемпионатов мира и более 180 Гран-при «Формулы-1».

Общая страсть к технологиям, инновациям и дизайну стала платформой для партнерства брендов VELO и McLaren, которое основывается на передовых технологиях.

«Лучшее завтра» – девиз компании «Бритиш Американ Тобакко», представившей на белорусском рынке инновационный никотиновый продукт VELO – способ потребления никотина без табака. (Необязательно означает, что данный продукт менее вреден, чем другие табачные продукты.)

В свою очередь, McLaren Racing является ведущей командой с репутацией новатора в области технологий и дизайна.

Velo содержит никотин и вызывает привыкание. Предназначен только для совершеннолетних потребителей никотина.