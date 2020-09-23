Погода в Беларуси в конце сентября 2020: радуемся бабьему лету и хорошим приметам, но готовимся к похолоданию

Синоптики и этнолог рассказали, каких сюрпризов и почему ждать от погоды в ближайшее время. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После похолодания на прошлой неделе белорусы 22-23 сентбяря снова достали летнюю одежду. Тепло вернулось! Надолго ли?

- Погода, которую сейчас наблюдаем, - типичное народное бабье лето, - комментируют в Белгидромете. - На смену полярному холодному воздуху на этой неделе к нам дошли уже теплые черноморские воздушные массы с температурой в среднем на 4 градуса выше климатической нормы.

На какую погоду рассчитывать во второй половине недели, с 24 до 27 сентября?

- В четверг, 24 сентября, и в пятницу, 25 сентября, в Беларуси по-прежнему будет тепло и без дождей. Только 24-го во второй половине дня ближе к западу Гродненской и Брестской областей возможны слабые кратковременные дожди. Ночью 8 - 13 с плюсом. В отдельных районах - понижение до 4 - 7 тепла. Днем воздух прогреется до 21 - 27 тепла. Немного прохладнее будет в пятницу по северу-востоку Витебской области - +20...+21.

В выходные дни, как предвещают синоптики, погода немного изменится. Будет более ветрено. В субботу и воскресенье по большей части страны порывы ветра уже будут достигать 15 - 20 метров в секунду.

- И если в субботу, 26 сентября, будет преимущественно без осадков, то уже 27 сентября, в воскресенье, дожди пройдут почти по всей территории Беларуси. Хотя по-прежнему будет тепло. В ночь на субботу - 8 - 17 с плюсом, днем +22…+28. В ночь на воскресенье 10 - 17 тепла, днем - от +15 по юго-западу до +23 по юго-востоку, - рассказали в Белгидромете. - С понедельника снова немного похолодает. Но пока что - радуемся бабьему лету.

Этнолог: «Ждем теплую осень - Илья не подвел»

- В этом году народный календарь сработал как швейцарские часы, - рассказывает этнолог Елена Довнар-Запольская. - У нас был очень теплый Ильин день, он отмечается 2 августа. По народным приметам, каким будет день на Илью, такую и осень ждать. Ильин день был теплым. В результате сейчас наблюдаем отличную золотую осень

- Тогда чем объяснить похолодание на прошлой неделе?

- Это были рябиновые дни и ночи. В конце августа и сентября у нас часто бывает несколько дней с грозами и сильными ветрами. В общем-то, ровно то же самое мы и наблюдали на прошлой неделе. Считается, что в эти дни и ночи вся нечисть, которая насобиралась за лето, вступает в схватку с силами света. А еще считается, что в эти дни должна дозреть рябина. Потому что если не дозреет - зима и осень будут беспутными. Поспособствовать дозреванию рябины, по народным приметам, может гроза и дождь. Так и случилось. Поэтому прогноз у нас хороший - ждем теплой осени.

До конца недели радуемся «бабьему лету», присматриваемся к приметам и готовимся к новому похолоданию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам этнолога, следующим знаковым днем, который определит дальнейшую осеннюю погоду, будет 27 сентября - Воздвижение.

- К этому времени в полях все должно быть убрано. По христианским традициям в этот день вверх поднимали крест, на котором был распят Христос. По преданию, его в 80-летнем возрасте нашла жена царя Константина Елена. С тех пор крест в этот день поднимали вверх, благословляя тем самым людей.

По славянским традициям на Воздвижение «земля закрывается» - готовится к зиме. Все пресмыкающиеся - змеи, ужи, ящерицы - в этот день в последний раз выползают наружу, чтобы погреться на солнце, а потом уползают в свои норы. Люди, как правило, в этот день в лес не ходят - боятся. Но есть и очень красивая легенда про царя ужей - и у славян, и у народов Балтии, и даже у скандинавов. По преданию, на голове у этого ужа - золотая корона. Если кто-то не побоится в Воздвижение пойти в лес и встретит царя ужей с короной на голове - перед ним надо расстелить белое полотенце, и тогда уж отдаст свою золотую корону, а перед этим человеком откроются все клады мира, и сам он начнет понимать язык деревьев, цветов и зверей.

Еще у нас была легенда о том, что за царя ужей, который на самом деле был заклятым князем, замуж вышла земная девушка. Но завистливые сестры невесты его убили. Девушка долго плакала, а потом превратилась в лесную птицу и улетела. Ее сын превратился в черного дятла. С тех пор, по народной примете, когда прилетает черный дятел и начинает стучать - это знак надвигающегося ненастья.

- А что народные приметы говорят о том, будет ли это бабье лето, которое сейчас наблюдаем, последним этой осенью.

- Сейчас у нас «дзявоцкае лета». Оно, правда, больше характерно для наших северо-западных широт. Там была традиция распределять лето между девочками-подростками. Это делали в целях воспитания, - рассказывает этнолог Елена Михайловна. - Каждую назначали ответственной за какой-то один день. И если он был, к примеру, ветреным, девочке, ответственной за него, могли говорить «ты ўжо Ганулька старайся, будзь мягчэйшай, гэта ж твой дзень». И девочка старалась быть более прилежной и воспитанной. Еще было принято распределять бабье лето между женщинами-повитухами - они были важными персонами в любой местности. И так вплоть до Покрова, то есть до 14 октября.

Относиться ко всем этим приметам, конечно, можно по-разному, но если задаться целью, найдете многих старожилов, которые расскажут, что именно до Покрова раньше часто ходили даже без курток. Вспомните хотя бы прошлый октябрь, когда 14 октября белорусы еще ходили в шортах.

- То есть нынешнее бабье лето еще не последнее этой осенью?

- Абсолютно нет. Но сначала, как я уже говорила, ждем 27 сентября, Воздвижения, а потом будем разговаривать дальше. Пока же у нас молодое бабье лето - самое время заканчивать вязать лук, чеснок, обрезать ботву свеклы, лущить фасоль и завершать все земельные работы.

Cпасатели настоятельно просят: "Если вы не морж, для своей же безопасности, пожалуйста, не лезьте в воду". Фото: Виктор ДРАЧЕВ

КСТАТИ

Судя по данным погодного ресурса Meteoinfo.by, сентябрь 2020 температурные рекорды уже выдавал. Так, например, 16 сентября температурные максимумы были побиты сразу в 24 населенных пунктах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные карты максимальной температуры воздуха и архивные данные ресурса. В Минске, например, пал рекорд дня 72-летней давности: температура поднялась до +26,2°C, что на 1,2°C больше, чем было в 1948 году. Также максимумы обновились в Лельчицах (+28,9°C против +28°C), в Пинске (+28,2°C против +27,8°C), в Барановичах (+27,1°C против +26,5°C), в Бобруйске (+26,7°C против 25,1°C) и других городах страны.

ЕСТЬ ВОПРОС

Спасатели: «Купаться уже нельзя»!

Днем тепло, и у многих нет-нет да и возникают мысли: «А не продлить ли купальный сезон до октября?

- Если вы не морж и ваш организм не готов к резкому перепаду температур, лезть в воду и купаться даже в теплые осенние дни настоятельно не рекомендуем, - рассказывает начальник городской спасательной станции ОСВОД «Комсомольское озеро» Дмитрий Чешун. - Температура воды в городских водоемах сейчас приблизительно 12 - 13 градусов днем, а в поверхностном слое воды - и ночью. Даже у трезвого человека при таком резком перепаде температуры сосуды кожи резко сжимаются. А это может спровоцировать даже инфаркт.

- Были прецеденты?

- Есть, и немало. Как я уже упоминал, среди тех, кто купается в любую погоду, немало моржей. Мы не убирали буи и внимательно следим за их купанием. Если нужно - оказываем помощь. Но, увы, много и тех, кто даже в эти дни лезет в воду подшофе. В таком случае вызываем скорую, а если человек ведет себя неадекватно - еще и милицию.