В Беларуси воссоздали Туровский крест: «Показалось, что рукой водят высшие силы»

Фото: Татьяна Амелина, church.by

Ученый и археолог Петр Лысенко в прошлом веке обнаружил четыре свинцовых изображения - Пресвятой Богородицы и трех святых. Ученый предположил, что иконки имели отношение к кресту кафедрального собора Турова, разрушенного землетрясением в первой половине XIII века. Крест был главной святыней Туровской епархии.

Презентация планируется в Минской духовной академии

Всего было воссоздано два креста. Основной крест с мощами святых будет храниться в Турове, второй - в минском музее. В один из крестов, который передадут Туровскому кафедральному собору, будет вставлена частица креста, на котором был распят Иисус.

- Когда верующие смогут увидеть крест? - спросила «Комсомолка» у митрополита Вениамина.

- В субботу, 26 сентября, в 16.00 в Минской духовной академии планируется презентация креста. Затем он будет перенесен в Свято-Духов кафедральный собор, - рассказал патриарший экзарх всея Беларуси. - Будем стараться, чтобы желающие могли приложиться к кресту. Постараемся это обеспечить, хотя это непросто.

По словам митрополита, еще будет определено, когда крест перенесут в Туровскую епархию. До этого в Минске все желающие смогут увидеть святыню и помолиться.

Оба креста выполнены из золота, с использованием драгоценных и полудрагоценных камней.

- Мне это видится в Минской духовной академии.

- Будут ли происходить чудеса у креста, как считаете?

- Это вопрос, который зависит от нас - от нашей веры.

Золото, изумруд, кипарисовое основание

Автором эскизного проекта Туровского креста стала художница Елена Андрющенко.

- Я, конечно же, горжусь, что имею какую-то причастность к созданию креста. Я постаралась максимально выложиться на все сто, когда собирала эскизы, просто сделать максимально хорошо свою работу, - рассказала Елена Андрющенко. - В таком случае, когда создается такой объект, сложно сказать, что ты один автор. Твоей рукой, наверное, водят высшие силы, как мне показалось.

- У ученого, арехеолога Петра Лысенко родилась мысль воссоздать крест. Когда обратились ко мне, я работал в области церковного искусства, занимался исследованием святынь, - говорит ювелир Олег Ермолович. - Большую роль сыграл владыка, митрополит Павел. С его благословения, напутственного слова я взялся за эту работу. Я могу сказать о своей проделанной работе, что изделие получилось того времени, в тех традициях, в том восприятии канона, догмата. Получилось хорошо.

- Одна из самых сложных задач, которая перед нами стояла, - сделать все в техниках того времени. Выбирался материал золото, потому что это соответствовало мышлению средневекового человека. Человек отдает Богу самое лучшее. Поэтому оба креста выполнены из золота, с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, - рассказала председатель Синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации, автор концепции воссоздания Туровского креста и куратор проекта Мария Нецветаева. - На крест, который был сделан для Академии наук, изумруд был изготовлен Академией наук. И все работы по кресту были выполнены в полном соответствии с аналогами. То есть кипарисовое основание, драгоценные материалы и ручная работа во всех ста процентах креста.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

«Свинцовые иконки нашли в 1962 году»

Археолог, доктор исторических наук, профессор Петр Лысенко в 2017 году рассказал «Комсомолке» о том, как нашел свинцовые иконки, и о самой перспективе восстановления креста.

- Их удалось выявить в 1962 году, когда я только-только начал исследовать Туров - это были буквально первые мои раскопки там. Эти свинцовые иконки - уникальный материал: аналогов им не зафиксировано ни в литературе, ни в музеях. Помню, как в изумлении разводили руками мои научные руководители, коллеги, послушники монастырей, а также специалисты музеев Троицо-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, Исторического музея в Москве, музея Ленинградской епархии, - рассказывал нам Петр Федорович.

Тогда же он выдвинул гипотезу о принадлежности иконок Туровскому напрестольному епархиальному кресту. Она не опровергнута и спустя полвека. И в пользу своей версии Лысенко апеллирует к Полоцкому епархиальному кресту. Более известный как крест святой Евфросинии Полоцкой, он как раз и создавался для главного храма епархии.

По мнению Лысенко, реликвия могла сгинуть еще в 1230 году под руинами храма, для которого и создавалась. 3 мая отзвуки землетрясения в Румынии дошли до Турова. Под их влиянием обрушился главный собор епархии, который стоял на слабом фундаменте.

К слову, в интервью для «Комсомолки» Петр Лысенко говорил, что воссоздание Туровского креста может быть даже несколько. Например, одна копия - для епархиального храма, другая - для музея. Так и получилось.

Вот только сам Петр Федорович Лысенко до этого момента не дожил. Он умер 23 марта 2020 года на 89-м году жизни.